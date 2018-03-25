時代的眼淚 何時再見恰恰的強

2018年03月25日 01:56 中國時報 廖德修

中職開幕戰中信兄弟、Lamigo桃猿隊先發名單中各有兩個「選秀狀元」，中信是「恰恰」彭政閔、王勝偉；猿隊是陳俊秀、廖健富。恰恰是2001年季前選秀狀元，8月他將滿40歲，已是中職最年長的現役球員。廖健富則在去年選秀拔得頭籌，可算是新科選秀狀元，他才19歲，比恰恰年輕20歲，足足相差一個世代。

連同昨天的開幕戰在內，彭政閔已打了11場中職聯盟開幕戰，無人能出其右；雖然昨晚表現不甚理想，4打數無建樹，還吞下1K，但年近不惑還能擠進開幕戰先發名單，已屬難能可貴！

誠如猿隊總教練洪一中所言，中職只有4隊，每年有不少新秀加盟，不僅新人彼此競爭，老將又何嘗不是面臨殘酷的淘汰挑戰。

年僅19歲的廖健富，生涯第一次打中職開幕戰，就扛下先發蹲捕的重任。猶記1990年中華職棒元年開幕戰統一獅、兄弟象之戰，洪一中也是擔任象隊先發捕手，但他笑說：「我那時雖也算新人，但已28歲了，和現在的廖健富不同啦。」

為何把這麼重的擔子加在一個大孩子身上？洪總說，阿富的資質不錯，就是要多用才會進步。廖健富的表現也不差，3打數2安打、1打點，打擊表現優異，且蹲滿9局，配球與指揮作戰當然還得再多累積經驗。

彭政閔、廖健富這一老一少、兩代選秀狀元同場競技，表現卻差很大，是昨晚開幕戰的一段小插曲，有人說是「時代的眼淚」。明年還能不能看到兩人在聯盟開幕戰較勁，除了當事人要繼續努力，所屬球隊也得打進今年總冠軍賽才行。

(中國時報)