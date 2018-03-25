王維中棒球魂上身 超越徐生明

左投王維中24日為NC恐龍隊掛帥先發，優質表現打掛LG雙子隊，成為首位在韓職拿下勝投的台灣人，圖為受訪時王比出小愛心向球迷問好。（摘自NC臉書）

友善列印
中國時報

王維中在韓職打響第一炮，首場出賽就獲得勝投，讓南韓球界刮目相看，如同34年前，勇闖南韓業餘棒壇第一人的徐生明「棒球魂」上身，投手丘上霸氣身影相同，都是為台灣球員投出好名聲。

王維中今年加盟韓職NC恐龍隊，球團領隊俞英濬是徐生明30多年前在南韓打球的隊友，徐當年是業餘化妝品隊王牌投手、劉曾是他的搭配捕手，一投一捕結下深厚友誼。

以前台灣球員都是到日本打球，徐生明卻選擇不一樣的路，是台灣首位遠赴南韓業餘球界闖蕩的球員，一面打球、一面讀書，不僅成為台灣首位在南韓獲得碩士學位的球員，也在業餘化妝品隊拿下6座投手賞、1座救援賞，戰績亮眼。

擁有客家人「硬頸」個性的徐生明，未入選1984年洛杉磯奧運中華代表隊後，就到南韓打球、念書。徐生明不服輸，第一年就摘下南韓業餘年度最佳投手獎，展現身手證明自己能力，讓南韓球界人士對台灣球員印象深刻。

由於韓職1998年才引進外籍球員，徐生明無緣在韓職嶄露頭角，這個遺憾終在30多年後由王維中實現。昨天王維中首戰表現可圈可點，很有徐生明當年棒球魂的身影，最高興的應是俞英濬，似乎讓他看到徐生明的樣貌！

王維中是首位台灣球員進軍韓職，除了維繫徐生明光環的壓力，還背負承先啟後的使命，為台灣球員前往韓職拚戰闢出一條血路，當大家都用放大鏡檢視王維中的表現時，他如何維持手感成了重要關鍵。

(中國時報)

王維中棒球魂上身 超越徐生明
時代的眼淚 何時再見恰恰的強 猛一波 老弟的自信王躍霖最懂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。