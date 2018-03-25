王維中棒球魂上身 超越徐生明

2018年03月25日 01:56 中國時報 陳志祥

王維中在韓職打響第一炮，首場出賽就獲得勝投，讓南韓球界刮目相看，如同34年前，勇闖南韓業餘棒壇第一人的徐生明「棒球魂」上身，投手丘上霸氣身影相同，都是為台灣球員投出好名聲。

王維中今年加盟韓職NC恐龍隊，球團領隊俞英濬是徐生明30多年前在南韓打球的隊友，徐當年是業餘化妝品隊王牌投手、劉曾是他的搭配捕手，一投一捕結下深厚友誼。

以前台灣球員都是到日本打球，徐生明卻選擇不一樣的路，是台灣首位遠赴南韓業餘球界闖蕩的球員，一面打球、一面讀書，不僅成為台灣首位在南韓獲得碩士學位的球員，也在業餘化妝品隊拿下6座投手賞、1座救援賞，戰績亮眼。

擁有客家人「硬頸」個性的徐生明，未入選1984年洛杉磯奧運中華代表隊後，就到南韓打球、念書。徐生明不服輸，第一年就摘下南韓業餘年度最佳投手獎，展現身手證明自己能力，讓南韓球界人士對台灣球員印象深刻。

由於韓職1998年才引進外籍球員，徐生明無緣在韓職嶄露頭角，這個遺憾終在30多年後由王維中實現。昨天王維中首戰表現可圈可點，很有徐生明當年棒球魂的身影，最高興的應是俞英濬，似乎讓他看到徐生明的樣貌！

王維中是首位台灣球員進軍韓職，除了維繫徐生明光環的壓力，還背負承先啟後的使命，為台灣球員前往韓職拚戰闢出一條血路，當大家都用放大鏡檢視王維中的表現時，他如何維持手感成了重要關鍵。

(中國時報)