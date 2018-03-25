猛一波 老弟的自信王躍霖最懂

2018年03月25日 01:56 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

中職與韓職難得同一天進行球季開幕戰，巧的是，王躍霖、王維中兄弟檔分別效力中職Lamigo桃猿與韓職NC恐龍隊；尤其王維中還拿下加盟韓職後的首勝，且是球隊的開幕戰勝投，並獲選單場MVP，更是難能可貴。

中職昨天開幕戰前，王躍霖雖然要準備晚上的賽事，仍然關心老弟王維中的戰況，透過網路直播看完比賽。王躍霖說，先前家人怕王維中心裡有壓力，連老爸都沒敢多叮嚀些什麼。他則要老弟王維中：「猛一波（意即「猛一點」），加油！」 因王維中長相比較斯文靦腆，不像他那麼陽剛霸氣。

王躍霖昨天在賽前練習結束後，從第3局開始看王維中的比賽，直到7局結束老弟退場為止。王維中也真如老哥所交待的「猛一波」三字箴言，僅用89球投完7局、失1分，摘下轉戰韓職的第一勝，還獲選單場MVP，打響台灣球員的第一炮。

對弟弟的表現，王躍霖誇讚說：「比想像中好！」這場比賽王維中最厲害的是速球跟卡特球（切球），都投得很夠水準，才能以精簡的球數投完7局，通常能用90球投完6局就已合乎標準，王維中還多投了1局。

王躍霖還發現，第4局以後王維中越投越有自信，還投到笑，「這種感覺我懂，就是充分享受比賽的壓力。」他說，就是恭喜弟弟奪得勝投，沒其他特別的想法。

今年王維中突然被要求轉戰韓職，王躍霖說：「其實弟弟還蠻適應，可能因為同樣是亞洲國家，食物、球風各方面比較容易習慣。」對於老弟未來在韓職的發展王躍霖也相當看好，因為第一場能夠投好，往後就比較沒有壓力，「他應該會越來越棒！」

(中國時報)