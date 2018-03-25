劍橋分析 曾介入英脫歐公投

2018年03月25日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

獲川普提名接任白宮國家安全顧問的波頓，曾是「劍橋分析」早期的客戶。（法新社）

美國總統川普2016年大選時雇用的資料研析業者─英國「劍橋分析」，除被踢爆以非法手段取得社群媒體臉書5000萬用戶個資、用以左右美國選民投票選擇。該公司前主管更揭露，他們還介入2016年英國脫歐公投，為倡議脫歐的組織做假民調。英國當局已於23日晚間對該公司倫敦總部展開搜查。

曾協助波頓競選

剛離職的劍橋分析前事業發展部門主管凱瑟女士向英國《衛報》表示，劍橋分析一再公開否認曾做過誤導英國民眾和國會議員的民調，然而這是謊言，「我認為我們應該說，『這正是我們做的事』。」

30歲的凱瑟還揭露，劍橋分析透過英國獨立黨，為倡議英國脫歐的主要團體Leave.EU做資料研究分析。已被停職的「劍橋分析」前執行長尼克斯曾於上個月向國會議員謊稱：「我們沒有為Leave.EU做事，沒有幫他們做任何收費或不收費的工作。」

甫獲川普提名出任白宮國家安全顧問的波頓，也是劍橋分析的早期客戶之一。劍橋分析透過研究臉書用戶資料，提供心理模型報告給波頓的「政治行動委員會」，協助其制定競選策略。

倫敦總部遭搜查

英國資訊委員會辦公室（ICO）執法人員，已於倫敦當地23日晚上8時（台灣24日清晨4時），對「劍橋分析」倫敦總部展開搜查。在此之前不到1個小時，英國高等法院批准了ICO資訊專員丹海姆女士的搜查聲請。丹海姆正調查「劍橋分析」公司非法從臉書獲取及濫用用戶個資案。

雷納德法官裁准搜查的完整說明將於27日公布。丹海姆辦公室透過推特發文說：「我們對法官裁准感到滿意。這只是就劍橋分析公司將臉書用戶個資用於政治目的擴大調查的一部分。我們需要搜集、評估和考量證據後再做出結論。」

「劍橋分析」的案件曝光後，「刪除臉書」（#deletefacebook）運動應運而生。知名即時通訊應用程式WhatsApp共同創辦人艾克頓，也站出來聲討臉書這個前東家，訴求「刪除臉書」的時機到了。

企業響應刪臉書

電動車大廠特斯拉與太空探索科技公司執行長馬斯克，隨後回應了艾克頓的呼籲，及一名網友所發「如果你是男人，就刪除臉書」的挑戰，斬釘截鐵刪除特斯拉與太空探索科技2家公司臉書專頁。這2個專頁分別有約260萬臉粉，若刪臉書風潮持續擴大，勢將對臉書公司造成巨大衝擊。

德國商業銀行（Commerzbank）及開發瀏覽器「火狐」的非營利機構Mozilla也已率先宣布，暫停在臉書的廣告活動。

(中國時報)