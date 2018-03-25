美專家：承認北韓擁核 阻斷陸介入

2018年03月25日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普同意與北韓領導人金正恩在5月底前會面，此事在華府政策圈和外交圈引發熱議。有專家建議美國接受北韓擁有核武，並與其簽訂和平協議，以確保談判成功，並藉此阻斷中國大陸介入北韓問題。

美國之音報導，前美國陸軍學院教授、美國外交政策研究會資深研究員布蘭克（Stephen Blank）23日建議美國、日本和南韓承認北韓是擁核國家。

布蘭克說，美國沒有更好的選擇，既不能用武力消除北韓的核武，也不可能在談判前勸說北韓放棄，唯一的辦法是接受北韓擁有核武的事實，但同時要求北韓限制其武器數量以及限制飛彈的射程，且可以核實，然後將這些要求與之後的激勵措施掛鉤。

另外，北韓必須再次加入核不擴散條約，如此既滿足其想要被承認的願望，也讓它承擔義務。

布蘭克的第二點建議是簽署正式的《和平協定》，結束戰爭狀態，從而結束南北韓之間的敵對。他說，美國與南韓的同盟關係可以繼續維持，這意味著兩國將繼續聯合軍演。北韓已表示，不反對美韓軍演。

布蘭克表示，美國一直對如何解決北韓問題有不切實際的幻想，例如認為關鍵是北京。他說，依賴北京解決問題，其結果只能有利於北韓和北京。因為會給北京更多空間向美國做出姿態，在取悅美國的同時卻不採取決定性措施，最終危及北韓的穩定。

讓北京解決問題只是加強了北韓發展核武器的決心，因為北韓既擔心美國的壓力，也怕被北京出賣。布蘭克指出，北韓發展核武的一個重要原因，是當年大陸與南韓建交，北韓感到被出賣。

布蘭克稱，金正恩政權清洗內部親北京力量的作法，顯示他對大陸愈來愈不滿，美國並沒有看清這一點。如果川普政府真把大陸當成「戰略敵對國」，寄望大陸解決北韓問題只會加強大陸地位。

曾與北韓談判的美國前國防部長裴利（William Perry）也認為，北韓不太可能透過談判，放棄已有的核武器。美朝談判應訂定更切實可行的目標，如禁止北韓再次進行核試爆以及禁止其轉讓核技術和核武器等。在此前提下，他建議各方再討論「薩德」部署問題，並討論如何處理化學武器和生物武器，最後決定如何向北韓提供能源和經濟援助等。透過這些經濟項目，會提升俄羅斯在朝鮮半島的介入，從而降低平壤對北京的依賴。

(中國時報)