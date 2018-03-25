習近平擴權 兩岸會更穩定

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中國時報
／台北報導

兩岸領導人的權力遞嬗如何影響兩岸關係發展？學者吳玉山認為，「權力穩固的菁英可以表現軟弱，但權力微弱者必須表現強硬」。因此，吳玉山不認同前國安局長蔡得勝所說「大陸廢除國家主席任期限制使兩岸情勢不樂觀」，根據他研究推論：習近平擴權反而使兩岸更穩定。

政治大學國際關係研究中心24日舉辦「歐洲與兩岸關係研討會」，邀請中央研究院院士吳玉山就「內部政治競爭與兩岸關係」發表主題演講。

吳玉山表示，在兩岸關係研究中，有內部政治、兩岸互動與國際環境3種理論面向，其中雙方內部政治影響兩岸關係的因素有：台灣選舉及大陸領導人政治繼承，洶湧的中國民族主義以及上升的台灣民族主義和台灣認同衝突，以及兩岸經濟誘因。

從內部政治來看，吳玉山認為，兩岸領導人各自權力穩固與否，將決定外交與兩岸政策的調門及兩岸形勢。他以1995年李登輝訪問美國與1999年推出兩國論、以及陳水扁2003年提出防禦性公投與2006年廢除國統綱領為例，4起事件不但與總統選舉有關，且各自在第2任期都提出更為堅定的主張。

然而，比起李登輝訪美，江澤民面對更挑釁的兩國論反應較為溫和；相較防禦性公投，胡錦濤回應廢除國統綱領時也較為節制，原因在於江、胡都已完成權力鞏固，使得兩岸關係較為穩定。換句話說：仍處於權力遞嬗的大陸領導人，易使兩岸關係變糟。

吳玉山以該模型檢驗習時代的兩岸關係，馬習會成局、廢除主席任期皆顯示習近平已處在權力鞏固階段，「兩岸情勢將趨於穩定」。不過他也提醒：台灣將進入選舉期、此時換成台灣領導人權力趨於脆弱，蔡英文會否如同李、陳，為了選舉而提高兩岸政策調門或做出挑釁動作？

該模型根據過去20多年兩岸互動經驗所建立，且皆是「台灣出牌、大陸接招」。吳玉山認為，未來大陸多主動設定議程「解決台灣問題」，加上兩岸實力差距大，皆是影響兩岸穩定的變因。

(中國時報)

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