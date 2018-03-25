若踩一中紅線 陸將懲罰台

2018年03月25日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

前美國駐聯合國大使波頓將出任白宮國安顧問，由於他對陸立場強硬、對台友善，美國是否會重新審視對一個中國立場，引發華府外交及政策圈議論。前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格警告，波頓若觸動一中政策，可能挑戰到大陸紅線，陸方通常第一反應是懲罰台灣。

波頓在川普當選總統前後曾透過撰文或發言，主張美國應反映現實，重新審視一個中國政策。他一直認為華府可以打「台灣牌」，迫使北京注意其可能在東亞和南海帶來不穩定的行動。

波頓2016年在《華爾街日報》撰文稱，該改變美中關係了，並寫道：「這可能涉及修改甚至放棄模糊的『一個中國』口號，以及更為深遠的舉措，以對抗北京在南海和東海的政治和軍事迅速擴張。」

美國之音24日報導，許多專家認為，鷹派的波頓出掌國安顧問，可能加劇「與中國進行真正的地緣政治競爭」。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀說，「波頓稱會放棄個人的政策偏好，而為川普總統的政策護航，但他若不去推動自己長期以來的優先議題，我也會感意外。這些議題包括北韓政權更迭，和加強與台灣的關係。」

「卡內基國際和平基金會」研究副總裁包道格（Douglas Paal）則指出，波頓若觸動一中政策，可能會冒著挑戰陸方紅線的風險，使大陸無論在陸美關係或台海兩岸關係都不再克制，而陸方通常的第一反應是懲罰台灣，其次是報復美國，例如切斷與美方的軍事交流。

包道格說，如果陸方要表達對美國政策的不滿，「台灣幾可確定會是第一個受害者」。他說，現在北京已很接近與梵蒂岡解決關於任命主教分歧的階段，在看到最近《台灣旅行法》生效、國務院亞太副助卿黃之瀚訪台等發展後，中梵關係正常化就很可能成為懲罰台灣的手段。

(中國時報)