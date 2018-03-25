川普簽開支法案 政府暫不斷炊

2018年03月25日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普23日趕在聯邦政府被迫3度關門的最後期限前心不甘情不願地簽署了1.3兆美元（約台幣39兆）開支法案。從國會眾參兩院通過法案，到川普揚言否決，乃至最後還是同意簽字，讓外界再次見證到川普反覆不定的行事風格。但無論如何聯邦政府機關至少能運作至9月30日不會斷炊，兩黨議員能集中火力於11月登場的期中選舉。

2017-2018年度開支法案22日在眾院以256票對167票過關，參議院隨後在23日凌晨以65票對32票通過，就等川普簽署生效。

簽署法案前幾小時，川普曾推文稱正慎重考慮否決該案，因為法案並未提供足夠經費修建美墨邊境高牆，也未提及「追夢人計畫」（DACA，幼年抵美暫緩遣返計畫）的解決方案，讓他非常不滿意。但川普最後「基於國家安全」，簽了這項法案。他說：「很多部分我都不滿意，我想對國會說，我再也不會簽署這樣的法案，我不會再做同樣的事。」

川普去年9月宣布廢止歐巴馬任內的DACA計畫，並給國會6個月時間提解決方案，不過這個民主黨窮追猛打的議題卻沒包括在這次法案內，以致80萬「追夢人」的身分問題依舊沒獲得解決。川普一直力推的美墨邊牆計畫，開支法案只撥款16億美元，低於他預期的250億美元，讓他非常不滿。

不過法案將國防開支增加到7000億美元，包括替軍事人員加薪2.4%，川普在基於國家安全條件下，別無選擇，只能簽字。他說：「我十分認真地考慮了否決法案，但是考量到軍隊的最大利益，我推翻了否決的決定。」

川普抱怨，長達2232頁的法案全文於21日晚上才公布，卻在23日就要他簽署「是非常荒謬的情況」。他也呼籲國會應廢除「冗長辯論」（filibuster）規則，避免拖延議事。

(中國時報)