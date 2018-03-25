年增10％軍費 陸邁向強軍目標

2018年03月25日 01:56 中國時報 張國威 ╱台北-北京連線報導 ╱台北-北京連線報導

2018年大陸「兩會」期間，大陸財政部宣布軍費增長8.1％，達1兆1069.51億元人民幣，約合1748.27億美元，是世界各國軍費第二多國家。大陸近年軍費皆呈兩位數成長，這在未來十幾年內可能成為常態。大陸軍事專家王雲飛受訪時說，解放軍有機會在2035年前實現軍隊現代化目標，因此2035年前，軍費每年成長一成，是很正常的現象。

先進解放軍 需軍費支持

王雲飛表示，解放軍要在2035年實現軍隊現代化，而實現現代化一大重要標誌，就是解放軍陸海空、火箭軍、戰略支援部隊武器裝備，都須達到世界先進水平，如核動力航母、第六代戰機、超高音速飛行器、超靜音型核潛艦、全球衛星監視導航系統，這些都是必不可少的裝備，要實現這些發展目標，就要有足夠的軍費支持。

王雲飛指出，但這並不意謂2035年前，大陸軍費就會突然高額增長，預計按每年軍費增長10％左右速率，就可滿足2035年軍隊現代化目標。大陸軍費比例目前遠低於世界先進國家水平，目前僅約占大陸總GDP1.3％，美國2016年國防支出約占總GDP3.3％，連歐盟、北約國家現在都強調將國防預算支出提升到占總GDP的2％。因此，大陸軍費增長空間仍相當大，只要按每年約一成左右增長，就能達到2025年、2035年的現代化強軍目標。

軍費增長 陸還有大空間

據了解，美國2018年軍費7000億美元，大陸2018年軍費僅美國的四分之一；在美國川普政府開始在各方面實施保護主義後，大陸已成聯合國維和任務主要貢獻國，2017年大陸就占聯合國維和費用10.25％，成為維和經費貢獻第二大國家。且近幾年大陸與其他國家的軍事交流大幅增加，2017年有80次交流（包括參加國際軍演，也包括接待外國來訪），這也是大陸軍費年年增長的重要原因。

(中國時報)