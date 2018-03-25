陸核航母服役 望向2035年

大陸在遼寧大連建造第一艘國產航母，去年4月26日下水，目前正加緊施工。（摘自千龍網）

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中國時報
╱台北-北京連線報導
大陸海軍實施航母編隊實際使用武器演習，圖為殲-15艦載戰鬥機阻攔著艦。（中新社資料畫面）

3月大陸兩會升高國防預算前夕，中船重工集團公司官網發布一篇《戰略發展綱要》稱，正在進行核動力航母相關技術攻關，及新型核潛艦、靜音型潛艦等發展項目，以讓大陸在2025年前成海洋強國。但大陸軍事專家王雲飛指出，2025年大陸還來不及讓核動力航母服役，但2025年前就能解決核潛艦降噪問題，大陸核航母服役得等到2035年。

王雲飛表示，大陸在2025年前不可能造出核動力航母，因大陸目前造最快的航母，也需時6年，加上前期預演、科研、設計、論證，大陸核動力航母不可能短短7年內於2025年建成服役。

王雲飛指出，大陸核動力航母較可能在2035年前建成服役。因大陸有個指標，就是在2035年建成現代化軍隊，而現代化軍隊意謂海上打擊力量一定是世界一流，核動力航母就是指標。目前大陸航母電磁彈射技術論證已超前，核動力系統也已取得能生產2萬噸級海洋核動力平台重大進展，因此大陸核動力航母實際開建時間預計2025年至2035年間。

王雲飛說，在核潛艦動力系統基礎上，建造核動力航母系統的做法行不通，大陸核動力航母並未採法國將核潛艦動力系統移植戴高樂航母的失敗作法，大陸未來核動力航母系統是重新建造及設計，不會將現有核潛艦系統升級改造後，再移植到航母上。

王雲飛表示，至於核潛艦降噪問題，預計2025年前就能解決，目前大陸在絕氣系統（AIP）及消聲瓦成就已達世界先進水平，但動力總成仍略有不足及問題。目前大陸核潛艦動力是採二迴路系統構造，且採凸肩（龜背）設計，因此動力及艦艇與水體磨擦上噪聲較大，不像常規潛艦安靜。但大陸核動力部門預計取消核潛艦二迴路設計，並學習先進國家採取噴水推進裝置。這些技術都已成熟，剩下來就是何時投入裝備服役的問題了。

(中國時報)

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