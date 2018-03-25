新聞透視－退軍醫療補助 將由地方負擔

2018年03月25日 01:56 中國時報 張國威

中共十八大後展開的軍隊改革，在2018年全國兩會期間已有階段性成果，不但完成解放軍組織、力量、作風等4大重塑，還基本完成裁軍30萬。而2018年作為十九大開局年，大陸也對國務院進行體制改革，專門為軍人成立「退役軍人事務部」。

大陸總理李克強在今年政府工作報告中表示，解放軍已實現「政治生態重塑、組織形態重塑、力量體系重塑、作風形象重塑」4大重塑。政治生態及作風形象重塑意指解放軍已落實「軍委主席負責制」，並一掃徐才厚、郭伯雄等「軍老虎」的遺毒。

而在組織形態重塑與力量體系重塑方面，4總部體制告別歷史，軍委機關改組為15個部門全新登場；陸軍領導機構、火箭軍、戰略支援部隊也相應調整組建，海、空軍力量進一步加強；7大軍區走進歷史，5大戰區應運而生，基本完成裁軍30萬。

為落實「擁軍優屬」、「擁政愛民」雙擁的軍民團結宗旨，今年兩會大陸國務院更是仿效美、俄成立「退役軍人事務部」，處理退役軍人轉業安置問題。過去大陸退伍軍人安置多由民政部處理，因資源不足、安置工作不易，相對於近年大陸整體經濟發展，已出現多次退軍上訪事件，並曾出現萬人包圍中央軍委情事。

針對國務院相關改革進程，大陸涉軍人士透露，目前有許多幹休所、療養院仍由解放軍管理，即使國務院成立退役軍人事務部，改革初期仍是由軍方和行政部門分別負擔一部分，但隨著改革演進，目標是讓退軍醫療補助等經費，都由地方行政部門承擔管理。

該人士並指出，組建退軍事務部確有參考美國等國家做法，但情況仍有不同。大陸退役軍人有離休、退休、轉業等需求者約5700萬人，美國則僅約2700萬人，大陸目前在退軍支出上，部分如退休俸是以國防費用支出，美國則全部由行政部門支出；美國退軍事務部管的事情較多，如發放撫卹金、補助金、醫保、住房貸款等，大陸才剛開始參照美國，但不可能完全一樣。

(中國時報)