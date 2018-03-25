空天飛機 載重無人機 研發啟動

2018年03月25日 01:56 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

2018年大陸兩會前後，可說是大陸展示軍事科技實力的發布會，大陸除宣布攻關核動力航母、核潛艦降噪技術外，也證實正進行「空天飛機」及載重型無人機的研發，並在為第六代智能化隱形戰機的研發做準備。

大陸全國政協委員、中國航太科工集團三院院長張紅文在兩會期間首次證實，大陸正研製「空天飛機」，該專案又名「騰雲工程」，是一種可執行航太發射任務並多次重複使用的新一代天地往返飛行器，目前正處於前期技術研發階段。

張紅文說，該機能從普通機場起飛，把航天器（太空船）送入軌道，這將帶來航太運輸方式的革命。不但能載人，也可運貨。未來衛星發射、太空站貨物補給、太空應急救援等場景將有大量應用。

殲-20總設計師楊偉也在兩會期間談到下一代戰機構想。他說，下一代戰機的標準應由大陸自己制定，而六代機最核心的是在更高的機械化平台上，追求更高資訊化和智慧化，如果能在智慧化領域率先取得突破，新一代戰機作戰效能，將以成倍方式飆升。

此外，解放軍無人機也正在向大型化、高載重發展，中國軍事科學院軍民融合研究中心祕書長于川信就在兩會期間表示，軍方急需大載重量運輸的無人機，目前這一塊是大陸軍工集團的空缺。

飛彈指揮部前計畫處長周宇平受訪時表示，大型無人機具備高高度、遠航程、載重大、功能多等優點，且受到天候、人為因素的影響程度較低，無論何時，只要在管制能力範圍，幾乎都可以執行任務。

周宇平說，無人機大型化除了可依據任務特性裝載不同的感測或武器系統外，油量的增加也代表任務半徑的擴大，動輒能擁有7、8小時甚至超過24小時的飛行能力，後勤補充設備又不需太多，維修及訓練需求遠低於需要人力的飛行器。無人機也能直接降低一般軍事飛行器（戰鬥機、轟炸機、偵察機）在境外飛行時的敏感度，由無人機執行軍事任務，將讓政治或外交的操作上具有更多的彈性空間。

(中國時報)