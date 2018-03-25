基因編輯 打造美麗新世界

2018年03月25日 01:56 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

先進的基因編輯與複製技術結合，為寵物未來若需要複製或接受幹細胞治療帶來曙光。（摘自Pexels網頁）

台灣裔美國籍基因編輯技術先鋒劉如謙，去年底榮登《自然》期刊全球十大科學人物榜，其研發成果更列入《科學》期刊年度十大突破。這凸顯，近年大放異彩的基因編輯技術，仍持續推陳出新，且舉世矚目。藉助此技術，科學家編修基因密碼、改變生命藍圖的潛力日趨強大，在防治疾病、化解全球糧食危機，及促進生物能源開發等方面，料將大有可為，估計未來市場商機至少逾千億美元。

改變生命藍圖 商機無限

劉團隊創新的「鹼基編輯器」（base editor），優化了炙手可熱的CRISPR-Cas9基因編輯工具。前者不破壞DNA雙螺旋結構，而從配對組構DNA的鹼基著手，修改鹼基配對上的錯誤，被比擬為上帝的「橡皮擦與鉛筆」。後者則涉及對DNA的剪切，宛如上帝的「手術刀」或「剪刀」，其應用突破不勝枚舉，最讓人津津樂道的是，從生命源頭探索如何克服遺傳疾病。

全球每500人就有1人罹患會遺傳的「肥厚性心肌症」，最嚴重可致猝死。美國、大陸、南韓科研團隊首開世界先例，以CRISPR-Cas9安全地修復了多個人類胚胎會致此病的基因缺陷，成功率達72.4%，為此技術的應用立下了一個重要的里程碑。該技術開發要角、美國加州大學柏克萊分校教授道納指出，這雖是一小步，卻也是「全人類的一大步」。

修復基因缺陷 陸占先機

陸、美在基因編輯技術應用上，既合作更競爭，雙方的較勁堪與昔日美蘇「太空競賽」相提並論。而就治療病患的人體臨床試驗來說，基於陸當局在政策上給予鼓勵，監管較美相對寬鬆，陸方占得先機，起步超前美兩年多，迄今已令美國望塵莫及。

有助複製移植 能源永續

四川大學華西醫院腫瘤專家盧鈾的團隊，領先全球以CRISPR-Cas9對晚期肺癌患者進行臨床試驗。盧鈾稱此技術「有極大的希望為癌症患者帶來好處」。杭州市腫瘤醫院院長吳式琇團隊，更積極試驗治療各類癌症病患，備受西方媒體關注。吳院長樂觀表示「看到潛在的療效」。

大陸也密集將此技術應用於，複製醫療實驗用途的動物，及進行可移植人體的動物器官實驗。誕生於昌平科技園區的米格魯「龍龍」，是世界首例結合CRISPR/Cas9基因編輯與「體細胞核轉移」的複製犬。經基因編輯，「龍龍」天生帶有動脈粥狀硬化疾病，供研發心血管疾病新療法。陸、美團隊也以此技術，首度成功抑制了豬隻基因裡的內源性「反轉錄病毒」，解決了豬器官一旦移植人體，會造成人類細胞遭病毒感染的問題。

這項技術對開發環保的生物能源也有裨益。海水中廣泛分布，可於淡水大規模培養的微型「擬球藻」，含極高量油脂，具轉化為生質柴油的經濟價值，且能高效捕獲、利用二氧化碳，既能生產能源還可減碳。石油業巨擘埃克森美孚與美「合成基因公司」合作，藉CRISPR-Cas9編輯擬球藻基因，已成功使其產油量倍增，為工業化生產邁出重要一步。

化解糧食危機 異於基改

科學家也藉助基因編輯技術，應對全球持續的糧食安全隱憂。CRISPR-Cas9技術應用成效包括，增加糧食作物產量、促進生長速度、提高營養成分、節省育種時間、強化抗病蟲害與抗旱力。

專家指出，基因編輯作物不同於基改作物。民眾對基改作物疑慮不安，是因存有轉殖的外來遺傳物質，而基因編輯則不需導入外來DNA。美國已不將基因編輯育種作物列為基改作物。

(中國時報)