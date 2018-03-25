捷運將通車 自住客搶住北屯區

2018年03月25日 01:56 中國時報 黃繡鳳 文／

台中74號線外環道通車帶動北屯區房價，今年底捷運綠線即將試營運，再度吸引自住客搶進，特別是新成屋個案來客倍增，銷售強強滾。

如甫完美落成的「百昱可悅」個案，基地位於軍榮一街35號，周邊全是透天住宅，景觀視野無限。且採低建蔽率，興建地下3層、地上14層零店面大樓，1層4戶，總戶數僅54戶，單純好住。

「百昱可悅」個案地段相當優越，緊鄰捷運G2特區、近台74線，南來往北交通四通八達。

又是掌握10期最核心區域，臨東山完全中學、葳格中學、磊川中小學、常春藤與華盛頓中學，與森林式教育逢甲國小等優質學區，完整鋪陳12年教育的安全與便捷。

就生活機能而言，軍功市場、東山商圈近在咫尺，購物逛街都是步行距離。周邊公園學校林立，平日休閒運動綠地處處。

假日還可到大坑風景區爬山，享受森林芬多精養分，贏得大台中後花園休憩、樂活養生的最高殊榮，堪稱退休族天堂，也是自住客陶養下一代優質首選環境。

取得這塊寶地後，緣起於八期海德堡人文建築團隊的百昱建設，全力打造十期地標建築。

由於基地正對台中後花園休憩園區，因此團隊特別擘畫新古典建築外觀、零店面花園綠街廓、挑高5米5，典雅的接待大廳、會客區、美麗的中庭花園和果園等，公設美觀又實用。

室內空間也很寬闊大器。1樓2戶、2樓到14樓全為4併格局，14樓為挑高6米的樓中樓規畫。不但居住空間通風採光良好，一推窗還可享受戶外的綠意，為都市中最美的桃花源名宅。

為了協助自住客成家，「百昱可悅」個案還推出「90%銀貸買3房．BSA精裝潢＋空調」等優惠購屋方案。即3房產品含1個車位，廣告戶只要988萬元，含車位每坪單價只有22萬元起，低於區域行情，難怪能吸引雙薪家庭搶進，銷售紅不讓。

今年年底捷運綠線即將試營運，北屯區房價再度蠢動，土地價格飆升，備受各界矚目。

目前該區域內個案房價居高不墜，如新成屋「富旺米蘭雙星」個案，每坪單價26萬元，預售中的「宏台松御」個案更達29萬元。

相較之下，新成屋「百昱可悅」大樓，含車位每坪單價只有22萬元起，且為精裝修，家具、冷氣、電燈和窗簾都有，住戶只要購買電器用品，即可入住，低於區域行情更具價格優勢。

(中國時報)