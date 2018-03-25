遮陽賞景 陸府打造綠意步道

陸府建設在「新市政綠特區」黎明路2段與市政南一路沿街步道，打造充滿綠意的行人空間。圖／黃繡鳳

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中國時報
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向來強調與環境共生的陸府建設，在「新市政綠特區」黎明路2段與市政南一路沿街步道，打造充滿綠意的行人空間，備受好評。正對黎明國小的陸府「植森」大樓，預計在今年第2季完工交屋。

為展現「好鄰居」情誼，陸府建設2年前即在黎明路2段與市政南一路，校園旁的人行道進行景觀改造，形成半開放式的校園。

陸府建設表示，「新市政綠特區」最大的優點，在於低建蔽、低密度、高綠覆的特性，加上新重劃區可塑性高，新街道、新建築、新景觀，將會成為台中市內的「花園住宅區」。

陸府建設將「植森」大樓鄰近的沿街步道重新規畫，行走空間結合植栽，兼具休憩、賞景、遮陽的功能。

這段長約1公里的步道，種植了包括樟樹、烏臼、茄苳、楓香、台灣肖楠等樹種，除了常綠植物外，還能有黃色、紅色點綴其中，四季不同風貌，

另外，利用低矮灌木樹籬與高大的喬木搭配，產生錯落層次的立體感，還貼心的設置休憩石椅，讓行人走累了能停留休息。

陸府建設在植栽的選擇上，除了觀賞效果外，也特別挑選了能吸引蝶、鳥能棲息的物種，創造出人與動物、植物、昆蟲共生、共存的平衡生態，實現自然生活的夢想。

中部唯一擁有完整植栽景觀團隊的陸府建設，將植栽專業知識融入建築中，以「營造生態多樣性」及「植栽與環境互動效應」的理念，希望以一棟建築，成就一座生態跳島，降低都市熱島效應。

即將完工的陸府「植森」大樓，建蔽率僅21%，基地有79%規畫作為花園、景觀區，預計植入數百棵喬木，每戶陽台也規劃降板、不鏽鋼樹穴以配合大型主樹植入。

陸府建設除了在各處樹木苗圃挑選樹徑、樹形合適之樹種外，也在「植森」基地旁設立苗圃培育，供日後各社區使用，形成一座都市森林。

(中國時報)

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