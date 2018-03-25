富宇帶領住戶 精采生活藝整年

2018年03月25日 01:56 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建商社區活動多采多姿，如富宇建設今年以藝文年為目標，規畫全年度的藝術課程，提升住戶的生活創意。

富宇「大藝術家」生活提案，規畫每月2次、全年共計24次的年度藝術課程，配合時令節氣的變換，以「極光」、「午後下午茶」、「迎接秋收的稻草人」等不同主題，巧妙穿插各式媒材，融合個人創意，完成平面畫作或立體作品。

富宇建設協理周燕槿表示，「大藝術家」生活提案，主要延續富宇去年讓藝術走入社區的理念，希望透過生活中不同媒材的運用，帶領住戶一同探索美學的多種可能性，讓藝術與生活更加貼近。

率先開跑的「極光」彩繪，最受孩子喜愛。在「看到極光會幸福一輩子」傳說的引導下，交錯運用壓克力顏料與粉彩，大面積塗抹夜空與北歐景色，再以粉彩堆疊成極光。

有趣的是，浪漫的故事總在孩子的調皮之下形成強烈衝突，形成最後由家長接手修補、繪製的熱鬧場面。

而春季的「午後下午茶」成人甜點水彩單元，特別吸引喜歡繪畫或久未畫畫的住戶參加；在老師示範之下，住戶們提筆構圖、摸索並掌握水彩特性，特別考驗細心與耐心，迅速累積成就感。

周燕槿說，除了「大藝術家」生活提案，富宇藝文年還有小旅行、藝文講座、公益活動等更多精采活動單元即將登場，接下來與富宇文化協會合作，前往北京參訪姊妹社區的活動也將起跑。

(中國時報)