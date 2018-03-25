櫻花濱城 開窗飽覽河岸景觀

櫻花建設推出水岸第一排景觀名宅「櫻花濱城」個案，備受自住客青睞。圖／黃繡鳳

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中國時報
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上市品牌櫻花建設鎖定新光重劃區，推出水岸第一排景觀名宅-「櫻花濱城」個案，即將在年底完工交屋，備受自住客青睞。

針對「櫻花濱城」個案熱銷的主因，該案業務副總鄭益祥分析指出，由於該案即將在年底完工交屋，對於有購屋需求的自住客誘因很大。當然櫻花建設品牌強，「櫻花濱城」個案地段、產品優越，更是客戶進駐的主因。

榮獲數千戶家庭肯定、上市企業櫻花建設，專注「堅持、創新、承諾、用心」四大原則，推出一座座景觀名宅，以地景創造城市表情，十大購屋保證，更是客戶口碑相傳的品質保證。

他說，「櫻花濱城」個案，基地位於30米祥順路，座落在74號線最精華繁榮區，即中山、太原雙匝道之間，名宅密度最高。

區內涵蓋新光重劃最成熟繁榮的樹孝商圈和中山商圈，各式連鎖名店林立，為在地生活打造最豐富的時尚味蕾殿堂。

就基地條件來看，開窗即可享受河岸第一排永恆景觀，視野開闊一覽無遺。

近距3千300公頃大坑風景區，2.5公頃新都生態公園，11.4公頃坪林生態公園，住戶擁有3大居家後花園，可怡然坐觀山景、漫步綠色公園，享受萬坪森林的活氧綠馥，運動健身兩相宜。

櫻花建設掌握這塊寶地後，非常用心規畫產品。1077坪基地興建面河3棟極簡框架線條設計的建築，契合現代人崇尚簡約美感的居住品味。

建坪38～58坪，優越3房、四併格局，器闊4房雙併規畫，戶戶3面採光，通風良好，單純好住，一次購足終身免換屋。

在公設規畫上，有林蔭步道結合開放休憩綠園端景、光透大廳、人文圖書室、多功能交誼廳、活力健身房、森活綠景庭園景設計，美觀實用，在家就像渡假。

環境氛圍決定品味生活的節奏，外觀美學則延伸了人與建築的態度。「櫻花濱城」個案輕簡約、沉穩石材基座，與河岸音樂流域「賦格」建構量體氣勢。

框構屋突，玻璃光透陽台，金屬構件，在優雅與時尚比例中精準對位，隨著幾何的造型線條，彷彿聽見建築與人與河岸對話的聲線起伏，美不勝收。

(中國時報)

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