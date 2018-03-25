黃國棟旅行速寫 大師讚寫意精緻

中部建築業臥虎藏龍，喜歡旅行速寫的建築師黃國棟。圖／黃繡鳳

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中國時報
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中部建築業臥虎藏龍，喜歡旅行速寫的建築師黃國棟，被大陸山水畫壇巨擘-李鳳鳴大師讚嘆「寫意精緻」，堪稱建築藝術家。

在彰化縣埔心鄉長大的黃國棟，從小就嶄露藝術天分。小學一年級還以5塊錢賣出他的第一幅畫，也一路當起學藝股長，負責班上壁報工作。

上了國中，雖然功課繁重，他還是喜歡塗鴉，玲瓏滿目的汽車和大樓造型，栩栩如生。

之後考上台北工專建築設計科、台灣科技大學建築設計系後，其美學想像力更是受到啟發，再加上他喜歡大量閱讀，也培育了日後創作的養分。

黃國棟說，在北科大2年他開始準備建築師考試，第1年以些微差距落榜，之後又抽到金門當兵，簡直是人生中最大的谷底。

在金門1年又10個月的日子中，他身上始終帶著2本簿子，1本是筆記本、1本是建築法規。除了繼續準備建築師考試外，他也重拾畫筆塗鴉，一張張戰地人文風景，慰藉其孤獨的靈魂。

退役後北上工作，之後順利考上建築師，他開始跟隨留法畫家于傳驥老師習畫。2003年創業後，以小而美的精品建築見長，也累積了個人的核心專長。

國棟建築師事務所作品多元，包括萬年清企業總部、宏銘的廚房餐廳、潤陽-PARK旅館、文心南五路森邸、向上路案、日灃映象、涵青、寬築，以及新竹森睦、-御品，和桃園大溪-福提精舍等。

在事業有成後，黃國棟近年來出國旅行時，一定攜帶筆記本，速寫當地的人文風景。舉凡建築、神社、公園、橋梁、古蹟，都是他畫布中的題材。

去年大陸三大水彩畫家之一李鳳鳴大師來台開展，黃國棟特地北上看展，並巧遇大師。

他將旅行速寫給大師看，豈料李鳳鳴非常讚嘆，直說，你畫得太好了，並要他不要迷信科班，沒有框架束縛，反而可以激發出無限創意，讓黃國棟信心大增。

喜歡自在、慢活生活的黃國棟，目前還是堅守本業，畫畫只是興趣，不過有時和業主投緣，他也會致贈個案的手繪圖，其他創作則不與割愛，只是他的生命足跡。

在事務所業績穩定後，黃國棟也投身社會公益。目前擔任台中市建築經營協會理事、建築師公會法規資訊委員會委員、台中市生活美學研究社創社長、台中市建築師五五六六建築研究社創社長。

他認為，生命苦短，唯有活在當下，才不虛此行。

(中國時報)

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