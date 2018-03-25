台中市 南屯區－特選食材 軟骨脆、肉綿密

何家排骨酥簡餐店開店27年，老闆說經營理念就是用心堅持，每個步驟都絕不馬虎。 （黃國峰攝）

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中國時報
何家排骨酥簡餐店的排骨酥，香軟滑嫩、入口即化。（黃國峰攝）

在南屯區營業已27年的「何家排骨酥簡餐店」，店內招牌美食排骨酥經酥炸熬煮，口感綿密入口即化，加上酥脆的軟骨，成為在地人推薦的銅板美食，不論排骨酥麵、排骨酥湯，配飯類、排骨酥飯，都吸引滿滿人氣。

60多歲的何老闆年輕時開過貨車與計程車，吃遍各地美食，但不想再四處辛苦奔波，決定向在豐原開排骨酥麵店的朋友學習手藝，學習半年再加上自行創新研發口味後開店，一開就是27年。

他說，排骨酥要好吃，所有步驟都不能馬虎，首先需選用口感較軟嫩的新鮮軟排骨，但因1隻豬僅有1小段，得請熟識的肉商幫忙留貨，經清潔處理過後以醬油、蒜頭、五香、八角、肉桂、胡椒粉等醃製2小時以上入味，再裹粉油炸，最後與特調醬料、水等放入不鏽鋼杯，再以蒸籠蒸上1、2個小時，才能入口即化、口感香甜。

老闆大力推薦排骨酥麵，1整杯排骨酥湯加上黃麵，並以熬煮6小時的大骨湯調配，最後撒上蔥花即可，也可加顆滷蛋配青菜，絕對是極佳享受。

地址：台中市南屯區五權西路二段699號

電話：(04)23813127

營業時間：上午11點至晚間8點半，周六公休

售價：排骨酥湯50元、排骨酥麵75元、排骨酥飯75元

(中國時報)

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