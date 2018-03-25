高雄市 新興區－火候到位 骨肉分離入口即化

2018年03月25日 01:56 中國時報 王錦河 ）

高雄知名排骨酥湯老店首推位在新興市場內的「老李排骨酥湯」1971年創立至今已47年，現由第2代李啟同和媳婦楊沛縈接手，繼續傳承創辦人父親李福壽留下的好味道。

店內招牌排骨酥以豬肋排切塊，用醬油、鹽和胡椒等8種獨家祕方醃漬後，裹上地瓜粉高溫油炸鎖住肉汁，再將排骨酥和冬瓜放入陶盅內，加水後推入白鐵蒸籠以大火蒸燉90分鐘，上桌時再灑上芹菜。吸飽湯汁的冬瓜鬆軟，排骨酥香軟滑嫩、入口即化，湯頭味道濃郁獨特，許多人一上門就成主顧。

李啟同說，父親當年在基隆開餐廳失利，後來舉家南遷高雄，在現址對面攤位賣起排骨酥湯，因味道獨特，口耳相傳後生意相當好，6個子女下課後也幾乎都來幫忙。他笑說，當年生意好到滿地都是吃完的骨頭，上門客人得踩著骨頭走進來，想吃「骨肉分離」的排骨酥，千萬別客人多的時候來。

原在旅行社擔任經理的李啟同表示，因父母年紀漸大，他不捨好味道就此消失而決定接手，並因應客人需求創新成排骨酥麵，將燙過的油麵加入1整碗排骨酥湯，再加以豬龍骨酥炸過熬煮的高湯，搭配青菜，口感更好吃，另外還有米粉和冬粉。店內還提供炸好的排骨酥低溫宅配服務，只要加入冬瓜和水燉煮即可。

地址：高雄市新興區大同一路149號

電話：0932742401

營業時間：上午10點至晚間8點半，周四公休

售價：排骨酥湯50元、排骨酥麵（米粉、冬粉）80元

(中國時報)