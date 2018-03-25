北市推包租代管 7成莫宰羊

台北市長柯文哲去年11月與營建署副署長王榮進、副市長鄧家基、都發局長林洲民及4家租屋平台業者代表一同主持「106年度社會住宅包租代管計畫」啟動儀式，但市府今年2月民調卻發現，將近7成市民並不知道有此一政策。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任以來推動居住議題，除了興建公宅，也力推「包租代管」政策，但北市研考會今年2月調查市民對居住政策的看法，僅2成4民眾滿意北市府解決居住問題的表現，不知包租代管政策者更高達7成，但有近7成民眾知道北市府推動公宅政策，其中有7成民眾贊同興建公宅。

7成民眾贊同建公宅

研考會針對交通滿意度、公車、計程車搭乘經驗及台北市居住議題、公共住宅與包租代管政策等議題電訪調查。

調查結果顯示，在居住議題方面，逾8成受訪者住在自己或家人的房子，僅1成4租屋。

進一步詢問北市民眾對市府解決居住問題的表現，有2成5滿意、3成4不滿意、4成1表示沒意見或不知道。不滿意者認為房價還是太高、市府的住宅政策沒有解決居住問題。

另在去年底北市府端出鼓勵房東釋出空房出租的「包租代管」政策，僅3成民眾知道。部分民眾表示並無多餘房屋可以出租，所以並不關心是否有此政策；但也有民眾表示，並不知道市府府宣傳「包租代管」。另支持「包租代管」政策者有5成5，不支持者有2成2，不知道或沒意見也有2成2。

交通狀況 滿意度高

在交通議題方面，6成9受訪者對北市交通狀況滿意，2成3不滿意，受訪者對交通狀況、公車及計程車搭乘經驗皆為正向。在搭乘公車經驗方面，逾8成受訪者曾搭過公車，其中有8成2對公車的服務品質滿意、1成1不滿意。

本調查是在上月5日至7日成功訪問1012名18歲以上台北市民；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負3.08個百分點以下。

(中國時報)

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