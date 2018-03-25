桃煉廠又傳悶燒 居民心驚

2018年03月25日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

中油桃園煉油廠24日再傳火警意外，疑包商檢修空油槽卻引發局部火勢，所幸及時撲滅，未釀成意外，居民聞到臭味，心驚不已，這已是今年1月29日以來第三次工安意外，市議員李光達表示，近日來不斷有異味傳出，促桃園煉油廠遷廠自救會則表示，4月29日若沒提出讓民眾接受的計畫表，將圍場不讓桃煉廠出油。

民眾近日頻反映飄異味

消防局在上午9點01分獲報中油桃煉廠又發生工安火警意外，22輛消防車、6輛救護車及65位消防人員在10分鐘內進入場區，9點26分控制火勢，35分撲滅，45分殘火處理完畢，現場無危險物品，無人員受困。

促桃園煉油廠遷廠自救會執行長楊鑫坤指出，1月29日發生大爆炸後，中油承諾3個月後要提出遷廠計畫，不過時間還沒到，又發生2次小意外，百姓會怕，民眾很擔心，長期壓力很大，歲修氣體曝露，附近區域長期受空汙影響，尤其低氣壓時天空都霧濛濛。

楊鑫坤說，2003年當時經濟部長林義夫承諾遷廠，但至今已過15年，地方能容忍10年，大樓民眾都很多了，中央不能用這次計畫表才算數。

根據調查，現場為中油包商檢修抽換5000公秉空油槽，代號E221內浮頂，過程疑似檢修不慎產生靜電悶燒而冒煙，所幸火勢並未擴大。

李光達說，近幾日來，民眾頻頻反映，每到夜間9點到10點多這段期間，不時有聞到異味，懷疑是從煉油廠飄逸出來，範圍從桃園區春日路一帶，甚至到新埔里500戶社區都聞得到，也有向相關單位反映。

遷移計畫再拖延將圍廠

他質疑，若這些都是異狀，都應該重視，居民禁不起每天生活在恐懼中，任何警訊都應該要了解、追究原因。

附近居民指出，中油意外不斷，難道要有人傷亡後才真正重視嗎？桃煉廠設廠超過40年，還有環保汙染問題，猶如一顆不定時炸彈，先建後拆根本遙遙無期，難以兌現的支票難以說服民眾。

(中國時報)