笨港進香 南瑤宮三媽起駕

彰化市南瑤宮媽祖笨港進香24日熱鬧起駕。（鐘武達攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

媽祖起駕囉！彰化市南瑤宮三媽笨港進香潦溪活動24日由彰化縣長魏明谷、南瑤宮管理人彰化市長邱建富等主持祭典後起駕，為期8天7夜的「徒步百年古香路」進香之旅，將跨越彰化、雲林與嘉義3縣市25個鄉鎮市，全程來回近300公里。

逾萬信眾護駕潦溪

彰化市南瑤宮三媽到笨港進香的傳統，已傳承200多年，魏明谷表示，南瑤宮天上聖母老三媽進香潦溪極具歷史宗教意義，縣府將協助申請列入文化資產保存。

邱建富說，今年活動由南瑤宮10個媽會中的聖三媽會、新三媽會與老六媽會共同輪值主辦，稱「三媽年（或三媽六）」，過去有俗諺「三媽愛潦溪」，依傳統，進香回程的橫度濁水溪是活動的重頭戲。

媽祖鑾駕29日晚上將徒步涉水度過濁水溪，信徒將虔誠護駕老三媽涉水從雲林回到彰化。邱建富表示，今年預估有超過萬名信眾共同護駕，完成進香最重要的任務，期望這項百年活動能受文化部重視，列入國家文化無形資產，將台灣最著名的媽祖文化好好保存。

申列文化資產保存

笨港進香起駕，南瑤宮依傳統儀式，上午6點多「起旺爐」，7點起由張天師主持起駕科儀並舉行隆重的起駕典禮，隨後恭請神明登轎並燃起馬炮，8點起駕。

媽祖起駕，除大批信徒湧入，台中市長林佳龍、民進黨中央黨部祕書長洪耀福、前內政部長余政憲、立委黃秀芳、王惠美、彰化縣副議長許原龍、議員黃玉芬、白玉如、林世賢、賴岸璋、張東正等各界都來送駕。

(中國時報)

桃煉廠又傳悶燒 居民心驚 嘉市長3選將 拜票各自努力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。