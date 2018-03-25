笨港進香 南瑤宮三媽起駕

2018年03月25日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

媽祖起駕囉！彰化市南瑤宮三媽笨港進香潦溪活動24日由彰化縣長魏明谷、南瑤宮管理人彰化市長邱建富等主持祭典後起駕，為期8天7夜的「徒步百年古香路」進香之旅，將跨越彰化、雲林與嘉義3縣市25個鄉鎮市，全程來回近300公里。

逾萬信眾護駕潦溪

彰化市南瑤宮三媽到笨港進香的傳統，已傳承200多年，魏明谷表示，南瑤宮天上聖母老三媽進香潦溪極具歷史宗教意義，縣府將協助申請列入文化資產保存。

邱建富說，今年活動由南瑤宮10個媽會中的聖三媽會、新三媽會與老六媽會共同輪值主辦，稱「三媽年（或三媽六）」，過去有俗諺「三媽愛潦溪」，依傳統，進香回程的橫度濁水溪是活動的重頭戲。

媽祖鑾駕29日晚上將徒步涉水度過濁水溪，信徒將虔誠護駕老三媽涉水從雲林回到彰化。邱建富表示，今年預估有超過萬名信眾共同護駕，完成進香最重要的任務，期望這項百年活動能受文化部重視，列入國家文化無形資產，將台灣最著名的媽祖文化好好保存。

申列文化資產保存

笨港進香起駕，南瑤宮依傳統儀式，上午6點多「起旺爐」，7點起由張天師主持起駕科儀並舉行隆重的起駕典禮，隨後恭請神明登轎並燃起馬炮，8點起駕。

媽祖起駕，除大批信徒湧入，台中市長林佳龍、民進黨中央黨部祕書長洪耀福、前內政部長余政憲、立委黃秀芳、王惠美、彰化縣副議長許原龍、議員黃玉芬、白玉如、林世賢、賴岸璋、張東正等各界都來送駕。

(中國時報)