嘉市長3選將 拜票各自努力

嘉義市長涂醒哲（前排右四）出席青少年拒絕毒害的探索體驗活動。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
黃敏惠出席優秀青年表揚活動。（廖素慧攝）
嘉義市議長蕭淑麗（右）到共和市場拜票。（廖素慧攝）

2018嘉義市長選舉將是現任市長涂醒哲、市議長蕭淑麗及前市長黃敏惠3人角逐局面，3選將24日各自努力拜票，拚連任的涂醒哲與青少年共同體驗探索、反毒害；蕭淑麗到共和市場拜票；回鍋參選的黃敏惠出席救國團表揚優秀青年活動，3人行程滿檔，卻沒有交集。

涂醒哲 參加反毒活動

青年節將屆，嘉義市政府與嘉義市家長協會在嘉義市第一所探索體驗園區合辦反毒公益活動，120名青年學生參加，涂醒哲出席致詞時表示，感謝嘉義市家長協會舉辦十分有意義的青年節活動，帶領年輕學子拒絕毒品，擁抱健康有活力的探索活動，也感謝東北扶輪社捐贈6萬元經費供市府和校外會進行反毒宣導。

蕭淑麗 走訪市場攤商

蕭淑麗由嘉義市共和攤販協會理事長陳玉隨陪同，展開首波市場拜票，沿路向菜販、肉攤商、買菜民眾一一握手、發文宣，懇託支持，她說，以前當市農會總幹事常到菜市場了解農作物銷售動態，也會買菜下廚，到菜市場拜票傾聽基層的聲音。

黃敏惠 頒獎優秀青年

黃敏惠宣布回鍋參選以來，勤跑工商團體聚會、各種社團活動，24日出席嘉義救國團優秀青年表揚大會，頒獎給當選嘉義地區的優秀青年，並鼓勵青年不論身處任何處境，奮發向上，力爭上游，勇於開創時代的潮流，為自己的人生畫上繽紛色彩。

(中國時報)

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