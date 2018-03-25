小琉球觀音媽 跨海東港遶境

2018年03月25日 01:56 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

有282年歷史的小琉球碧雲寺觀音佛祖首次跨海到東港遶境，24日上午抵達東港碼頭，受到信眾熱情歡迎。觀音媽先至東隆宮「作客」，在東港鎮內遶境後在舊嘉蓮宮過夜，25日搭船返回琉球；所到之處受民眾歡呼膜拜，是琉球、東港難得的宗教盛事。

「拜訪」東隆宮溫王爺

碧雲寺觀音佛祖是小琉球的重要信仰，是許多琉球鄉親心靈依歸。過去觀音媽只在島上遶境，今年經祂指示並擲筊同意後，舉辦近300年來首次「渡海慈航」，希望庇佑許多長期在外奮鬥打拚、旅居他鄉的琉球子弟，給予心靈上慰藉。

24日上午10時許觀音媽鑾轎抵達東港碼頭，許多東港在地廟宇陣頭早就聚集迎接，頓時鞭炮聲大作，歡呼不斷。觀音媽上岸後在各廟宇陣頭引導下，先至東港最大信仰中心東隆宮「拜訪」溫王爺，在上千信眾歡呼聲中迎接入廟。

屏東縣長潘孟安也在廟門恭迎觀音媽，他說東港許多鄉親都是從琉球搬來，兩地可說是一家親。今年正值3年1科的東港迎王，這次渡海遶境意義非凡，除了是兩地宗教盛事，也是民間文化橋梁，希望往後能成為常態活動。

七角頭廟宇共襄盛舉

觀音媽24、25兩日在東港鎮內遶境，沿途信眾熱情迎接膜拜，東港七角頭及各廟宇也一起共襄盛舉；24日晚間則在舊嘉蓮宮過夜，25日返鄉安座。有趣的是，觀音媽指示過夜的舊嘉蓮宮，廟內樑柱對聯似乎已透露玄機。

對聯寫著「嘉醴敷陳恩波湧小琉球嶼外、蓮龕顯赫香火照金茄萣港中」，當中出現「小琉球」，讓信眾非常驚嘆，原來和碧雲寺觀音佛祖的緣分早已註定。

(中國時報)