吳益政以無黨籍參選高雄市長

2018年03月25日 01:56 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

「這城市不是為任何政黨而存在的！」親民黨高市議員吳益政24日表態以無黨籍投入高雄市長選舉，盼國民黨、甚至時代力量、基進黨等在野力量一起加入，7、8月共同進行初選民調，凝聚民意支持，才能強力制衡在高雄長期執政的民進黨。

針對吳益政的參選，已宣布爭取國民黨提名參選市長的立委陳宜民表示歡迎，但要到7、8月再整合，可能時間有點晚。

國民黨高市黨部主委韓國瑜則認為，只要對高雄未來發展有幫助的政見或理念，不分顏色，國民黨都歡迎一起為市民打拚，任何合作方式都有可能，但國民黨現要先做好分內工作，包括市長候選人、市議員初選及里長參選人提名。

吳益政說，民進黨執政多年、議會過半，許多政策與法案都被綠營以人數優勢強行通過，缺乏制衡與監督力量；而國民黨強烈主導特定人選，反而讓其他優秀人才被壓抑，起碼應透過民調才能知道市民支持誰選市長。

他建議包括國民黨、時代力量、基進黨、公民團體共同加入，透過網路直播回答市民提出的問題，7、8月再合辦民調，看誰能獲得多數民意支持。

外界質疑，吳益政此舉是為參選議員拉抬身價，他說，選議員只需選民服務好就可以，不須跳出來拚市長，這是有難度也容易被看衰的，但為了高雄，他提出在野共組「市長競選平台」想法，預計4月開始運作。

(中國時報)