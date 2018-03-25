體驗老的感覺 照顧長者更有同理心

2018年03月25日 01:56 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

老人家行動遲緩，照顧者在壓力下難免有負面情緒，為使照顧者更具同理心，榮民醫院台東分院24日舉辦模擬體驗課程，戴上手套、固定物等，體驗因老化產生的不便，日照中心護理師說，以後會提醒自已，在照顧這些長輩時，多給他們一點時間。

「我眼睛看不到，腳好沉重！」學員塞入耳塞，戴上眼鏡及手套，踝、膝、肘都加上固物物，腳、手腕及背心也加上重物，3人1組體驗購物、填寫掛號單、上下樓梯及蹲馬桶、摺衛生紙等，一旁的催促者持續不耐煩地喊著「快一點」。

講師吳叔平表示，戴上手套可以體驗手指末梢退化後，無法靈活拿取物品的感覺，手腕加重物則是體驗手肌力退化後，寫字、夾物的不方便，藉由這些裝備，可以體驗高齡者在日常生活上因身體機能老化，所產生種種不便的感受。

榮民醫院台東分院社工師李慧珍曾經心疼一位儀態優雅的老太太，因為失智導致兒女在照顧過程中對老太太有許多責備，她說，照顧者面對壓力難免有負面情緒，希望透過該體驗課程，讓家屬有同理心，以展現更大的包容及體諒，改善相處關係。

參加體驗的日照中心劉姓護理師說，在日照中心也有不少長輩有視障與聽障的問題，以後會提醒自己在照顧這樣的長輩時，多給他一點時間，速度不要那麼快，帶活動時盡量安排在光線充足的位置。

(中國時報)