綠議員陷情色風暴 衝擊選情

2018年03月25日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣民進黨後起之秀縣議員陳光軒，敢言又敢衝撞公部門受好評，但正當在聲勢如日中天之際，繼自爆不倫戀醜聞後，又被控涉嫌性侵及通姦，今年適逢選舉年，陳涉案部分雖獲不起訴及行使緘默權方式獲判無罪，但後續發酵引發的殺傷力恐難估計。

陳光軒受訪時強調，有關車上性侵阮姓新住民和妨害家庭案，都是有心人設局以毀滅方式想得到想要的東西，但他不妥協，對方才以不實指控用訴訟要逼他就範，事實上也證明兩案都沒有積極事證，他才獲得清白。

陳光軒曾為前行政院長謝長廷隨行機要，擔任過總統蔡英文競選辦公室機要祕書，4年前以新世代黑馬姿態當選縣議員。陳與太陽花領袖之一的陳為廷也是摯友，陳為廷4年前本要參選苗栗縣區域立委，後因驚爆摸奶、猥褻事件才黯然退選，也身陷情色風暴的陳光軒，看似脫身，但對選情衝擊程度則待觀察。

這樁情色糾紛發生於2015年11月，陳光軒與阮姓新住民為臉友，阮與丈夫經營小吃店因有人鬧事找上陳協助處理，相約深夜碰面後，阮指控陳將車開到議會附近，被要求坐到後座衣物強脫後遭「性侵」，因擔心安危未報警，且後來陳聲稱如告他，一些弱勢老人會沒東西吃，才未提告。

阮女後來看到陳在臉書自爆劈腿，向妻子及大眾道歉，認清對方是可惡議員，才挺身提出告訴。此案因證據不足而不起訴處分，但阮女丈夫接獲處分書後，不甘戴綠帽提出妨害家庭告訴，全案也獲判無罪。

陳表示，案件進行期間，他尊重律師專業行使緘默權，讓對方的不實控訴因證據不足而不攻自破，他還要投入選舉，不想再與對方有任何糾纏。

(中國時報)