遺愛人間 千人追思器捐及大體老師

2018年03月25日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

2018年「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」24日舉行，去年器官捐贈及病理解剖者有63位，大體老師有19位，總共82位，其中一位受捐者是醫師許維修，他飽受肝病之苦，就在與死神搏鬥之際，有人捐出器官讓他得以移植，迎接新生。

捐贈者來自各行各業及不同年齡層，有善解人意的小朋友、有散播歡樂的大學生、有辛勤工作的上班族，也有退休擔任志工的阿公阿嬤及享壽90歲的長者，近千人與會緬懷先人無私的大愛精神，並向家屬獻上最深的敬意，會場滿溢思念與感恩之情，儀式簡單隆重，氣氛莊嚴溫馨。

許維修是一名骨科醫師，今年代表受贈者們向器官捐贈者家屬表達衷心感謝，他去年面臨慢性B型肝炎急性惡化的襲擊，已在加護病房中與死神搏鬥，經由捐贈者家屬痛苦決定後的大愛捐贈到來了，讓他迎來新生。

醫學系三年級蘇家禾同學代表醫學院受教學生，獻花給江昌黎大體老師家屬代表江邵群女士，他說，因為大體老師無私地在課堂上展示人體複雜蜿蜒的構造，鼓勵大家在錯誤中學習、包容偶爾的猶豫和無助，他們才能在教科書冷硬的解剖知識外，有機會觸摸、窺探，感受曾經支配這沉甸甸人體的生命重量。

會後家屬前往校內的「遺愛人間」紀念牌前獻花，悼念他們摯愛而又偉大的親人，現場布置著上千隻紙鶴，隨風飄搖，傳達著每位與會者思念，也祝福因大愛重生的受贈者們，延續生命的美好，展開新生。

(中國時報)