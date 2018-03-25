朝陽科大 榮登世界千大

朝陽科大歡慶創校24周年，參加啦啦隊競賽的學生充滿朝氣。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

朝陽科技大學24日歡慶創校24周年，以「當代朝陽，共創卓越」為主題舉辦一系列慶祝活動，學生會還推出「埃及祕寶之塵埃迷宮」限時闖關，場面熱鬧。校長鄭道明指出，學校多年來累積的智慧與成果獲各界肯定，未來盼幫助學生迎接更寬廣未來。

校慶活動在悠揚管樂演奏中揭幕，朝陽科大董事長楊天生特別表揚考取國家級專門職業技術人員證照的學生與校友，而田徑、啦啦隊等競賽陸續登場，校方並邀校友回娘家，熱鬧且溫馨。

鄭道明表示，學校1年來國際排名大躍進！除與台灣科大、台北科大同列2018英國泰晤士高等教育特刊全球最佳大學排名1千大，今年2月更獲泰晤士評比亞洲大學前350大，且在世界大學網路排名，17次蟬聯全台私立科大第一，辦學成果受國際肯定。

鄭道明指出，2018年1111人力銀行雇主最滿意大學調查，朝陽獲選為企業最看好年輕潛力大學、名列私立科大第一；《Cheers雜誌》國際及兩岸交流能量排名，朝陽在赴海外及大陸交換學生人數也連續2年蟬聯私立科大第一，國際交流成果豐碩。

校方強調，近年來學校師生表現傑出，包括傳播系李宜珊以《亮亮與噴子》勇奪第54屆金馬獎最佳劇情短片、視傳系林佳鴻為台灣唯一獲得英國倫敦Artrooms藝術博覽會入選的藝術家，實力不容小覷。

(中國時報)

遺愛人間 千人追思器捐及大體老… 移工訪友酒後深潭捕魚 雙雙溺斃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。