朝陽科大 榮登世界千大

2018年03月25日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

朝陽科技大學24日歡慶創校24周年，以「當代朝陽，共創卓越」為主題舉辦一系列慶祝活動，學生會還推出「埃及祕寶之塵埃迷宮」限時闖關，場面熱鬧。校長鄭道明指出，學校多年來累積的智慧與成果獲各界肯定，未來盼幫助學生迎接更寬廣未來。

校慶活動在悠揚管樂演奏中揭幕，朝陽科大董事長楊天生特別表揚考取國家級專門職業技術人員證照的學生與校友，而田徑、啦啦隊等競賽陸續登場，校方並邀校友回娘家，熱鬧且溫馨。

鄭道明表示，學校1年來國際排名大躍進！除與台灣科大、台北科大同列2018英國泰晤士高等教育特刊全球最佳大學排名1千大，今年2月更獲泰晤士評比亞洲大學前350大，且在世界大學網路排名，17次蟬聯全台私立科大第一，辦學成果受國際肯定。

鄭道明指出，2018年1111人力銀行雇主最滿意大學調查，朝陽獲選為企業最看好年輕潛力大學、名列私立科大第一；《Cheers雜誌》國際及兩岸交流能量排名，朝陽在赴海外及大陸交換學生人數也連續2年蟬聯私立科大第一，國際交流成果豐碩。

校方強調，近年來學校師生表現傑出，包括傳播系李宜珊以《亮亮與噴子》勇奪第54屆金馬獎最佳劇情短片、視傳系林佳鴻為台灣唯一獲得英國倫敦Artrooms藝術博覽會入選的藝術家，實力不容小覷。

(中國時報)