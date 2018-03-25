健行時尚、髮藝學子 將赴法職訓

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

法國菲尼斯泰爾省工藝商會為當地大型職訓機構，健行科技大學3年前與其合作，餐旅管理系學生可到當地接受訓練，並在米其林星級餐廳實習。校方於24日和該工藝商會簽署合作備忘錄，未來除餐旅系外，還有時尚、髮藝等相關職類，可進一步有更多交流與合作，學生有更多機會開拓國際視野。

校方表示，與法國菲尼斯泰爾省工藝商會交流，3年來餐旅系大三以上學生，共有16位學生到當地實習，其中14位學生已經回國。難能可貴的是，其中一名學生林靜宜，因為實習期間表現優異，被當地米其林星級餐廳留任，一畢業就有非常好的工作。

另，健行企管系時尚組，今年初與韓國交流，將與京畿大學、仁川大學簽訂姊妹校，校方將新成立時尚設計與管理系，教育部審核中，預計招收1班45位學生，並有進修部規畫，而與法國工藝商會簽訂合作，未來在時尚與髮藝將技術也會有更多交流。

校長李大偉與法國菲尼斯泰爾省工藝商會祕書長飛利浦．伯達爾簽約，李大偉表示，珍惜與其過去交流經驗，也期待為來有更多合作，一直擔心學生視野看不到國際，之後與文化大國法國有更多接觸，將會是很好的體驗。

飛利浦．伯達爾則說，健行科大是他們第一個國外合作對象，除感謝校方給予的信任外，已有2批學生接受過訓練，他也看到健行科大餐旅系有很好的設備，希望老師也能到台灣來學習廚藝，雙方會有更多合作。

(中國時報)

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