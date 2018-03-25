前瞻補助 西屯親子館109年完工

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市社會局24日在水湳智慧城內的西屯親子館預定地周邊，舉辦「社福童樂會．幸福有go旺」社福資源聯合宣導活動，社會局長呂建德指出，「西屯親子館」爭取前瞻基礎建設計畫補助，獲核定3000萬元，預計109年底完工，台中市社福能量再提升。

呂建德說，中市已設立南屯親子館及市區、海線、山線、大甲、大屯等5座托育資源中心，去年度服務達112萬3202人次，深受好評，市府並持續朝「一區一親子館」目標努力。

呂建德指出，市府配合前瞻基礎建設，提出「西屯親子館」規畫，獲中央補助3000萬元，加上自籌3188萬元，將以共6188萬元打造增進親子互動的友善環境，場館基地面積605坪、總樓地板面積470坪，預定109年底完工。

市長夫人廖婉如說，西屯親子館預定地位於水湳智慧城內，加上西屯區內有筏子溪穿越，盼相關規畫能結合生態環境，營造場館特色，讓孩子感受到陽光及自然的力量；期待讓更多的聲音共同參與構築出親子館藍圖。

副市長林依瑩表示，市長林佳龍重視社福發展，為營造友善育兒環境，市府從104年7月起，推動全國首創三軌並進的「0至6歲托育一條龍」政策，透過托育補助減輕家長經濟負擔、鼓勵外出就業、創造托育就業市場。

(中國時報)

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