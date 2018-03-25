跑１圈存１元 梅北國小５年募50萬元

嘉義縣梅山鄉梅北國小自5年前開始，全校師生及社區居民，透過跑步募款方式，響應台灣世界展望會資助兒童計畫。24日上午，宣布達成50萬元捐款目標。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

跑1圈存1元！嘉義縣梅山鄉梅北國小自5年前開始，全校師生及社區居民，透過跑步募款方式，響應台灣世界展望會資助兒童計畫。24日上午，大家共同跑完最後1圈，宣布達成50萬元捐款目標，可資助6名國外兒童5年以上的生活及教育所需。

5年前學校教師林谷發起「跑1圈捐1元助童」活動，學生跑1圈操場，學校就尋找1元資助，此構想獲得時任校長、現任溪口國小校長陳媺慈及全體師生支持，經討論決定由每班學生認養1名同年紀的國外小朋友，全校6個年級共資助瓜地馬拉、亞美尼亞、馬拉威、耶路撒冷、孟加拉與賴索托等6國兒童。現任校長何嘉祥指出，這不僅是體現國際教育的方式之一，也讓孩子養成運動習慣，同時懂得關懷弱勢，一舉數得。

目前就讀六年級的劉宥騰，從二年級開始參與，至今累計已跑了5000多圈。由於自己也是受扶助對象，因此更能感同身受，儘管現在還沒辦法賺錢，但他說「用我最大的方式去幫助別人」，甚至曾經1天之內跑完50圈，他特別期待每學期能收到飄洋過海寄來的感謝卡，頓時會非常有成就感。

今年60歲的社區居民劉瑞東，前幾年因健康狀況不理想，開始接觸跑步調養身體，得知此一活動後，除捐款不落人後外，也在操場運動兼做愛心，5年來共完成17824圈。他認為這是個培養孩子國際視野的好方式，畢竟愛心無遠弗屆。

(中國時報)

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