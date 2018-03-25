與亡者爭地 流浪狗游竄公墓扒墳

2018年03月25日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

流浪狗扒墳！林先生一家人24日前往潭子區第三公墓掃墓，發現祖墳有2、3處坑洞，隔壁墓塚更誇張，被挖出圓形洞穴，原以為遭盜墓，經附近民眾告知「洞是流浪狗挖的」，林太太直呼「太誇張了！」擔心祖墳也遭破壞，希望動保處趕快設法「管理」流浪狗。

林先生說，他平均3個月會來除墳草，半個月前發現鄰墳被挖1個大洞，如隧道般延伸到墓穴內，一直以為是被盜墓賊洗劫，沒想到是流浪狗挖的。「太扯了吧！」林太太也說，雖然流浪狗有動保法保護，但在公墓群聚搗亂，對先人相當不敬。

公墓旁的百姓公廟管理員表示，附近約有10餘隻流浪狗，他曾目擊自己養的黑狗落單，被4隻流浪狗包圍欺負；3年前同處墓塚曾被流浪狗挖洞，墳主來掃墓時無奈說「爸爸生前很愛狗，被狗破壞也沒辦法。」後來他們自行修復，並以2塊水泥板保護，沒想到扒墳又重演。

當地居民指稱，公墓附近有愛心人士放狗食餵養，流浪狗越聚越多，可能是懷孕母狗築巢或冬天挖洞避寒。東寶里長林銘泉表示，公墓狗患確實嚴重，多次通報補狗大隊前來處理，但只要捕犬車靠近，流浪狗一哄而散。

台中市動保處長林儒良表示，狗有追逐獵物本能，可能闖入墓地抓地鼠或築巢，將會加派人力圍捕流浪狗，並收走食物，不排除祭出誘捕籠。生命禮儀管理處長劉振村獲悉後相當訝異，表示會請管理員加強墓地巡查。

(中國時報)