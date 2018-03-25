社論—打造台灣幸福寶地 成華人典範

2018年03月25日 04:10 中國時報 主筆室

聯合國公布2018年的「世界幸福報告」，將156國的幸福度排名公布，也確認6個影響幸福高低的關鍵因素，分別是：人均所得、平均壽命、親友支持度、慷慨程度、生命選擇的自由，政府的貪腐程度。報告的3位負責人全是頂尖的經濟學家，其發現值得吾人重視，並吸取其智慧。台灣在這份報告中的排名不錯，以26名領先了東亞各國，但也讓少數國人懷疑，不敢相信生活在台灣會如此「幸福」。

其實，若對這些幸福因素仔細思考，就會發現台灣在這些因素的表現其實都還不錯，獲得肯定應屬合理。例如，台灣的人均經濟生產（經購買力調整）在全球排名20上下，算是相當高的。國人平均壽命80歲，在全球也是名列前茅。親友支持度也因台灣人情味濃、親友往來密切，可以獲得相對較多的關照。慷慨程度更不用說，任何災害都可以獲得相當的救助捐款。而生命選擇自由，也因社會對個人選擇的尊重程度高，已成為亞洲標誌性的國家，獲得國際讚揚。政府貪腐度雖非全球表現最佳，但在亞洲排名亦屬前段。因此，若上述6種因素真是關鍵因子，那麼台灣獲得佳績應屬名實相符、毫不為過。

值得注意的是，除了排名最高的少數國家外，多數國家的排名都可以在短期間發生相當變化。例如，泰國一年內由32名跌到46名；委內瑞拉也由82名大跌到102名。泰國近年紅黃對抗社會分裂，在軍政府治理下似乎亦無法獲得民心，泰王辭世繼任王子缺乏人民支持應該都有關聯。委內瑞拉在油價下跌之後，政府加強經濟管制導致通膨嚴重、物資短缺，應為下滑主因。而對岸中國大陸也在新排名呈現倒退，由79名退到86名，和台灣26名呈現極大落差。

中國大陸和台灣在排名上的巨大差異，其實透露著重要訊息。大陸方經濟成長率高、經濟機會多，但人均所得尚屬中度開發，且須靠高儲蓄率來對抗社會各種風險包括病痛、退休養老等，生活呈現高度壓力與緊張。社會仍存在諸多不明風險，導致人與人間信賴不足，親友支持度和慷慨度低落；政府貪腐程度遠高於台灣，人民對政府缺乏信賴；官方和家庭對個人重要選擇的制約仍高，例如城鄉遷徙或生兒育女的自由度低。因此，得到落後台灣60名的排序，並不令人意外。

台灣生活雖未讓人完全滿意，但在亞洲、甚至全球卻經常為人津津樂道：擁有方便的交通網絡，全球聞名的可信賴捷運，1小時內車程可見到的山海美景，24小時不打烊的便利店、夜市、書店，全球前3名的人身安全國度，高度受推崇的全民健保，不分貴賤都可受到「名醫」關照，各區域都有高水準的醫療機構，聞名於世的美食和夜市，全球最佳的咖啡城市之一，到處都有的自行車道和步道，富裕國家中最低的物價和通膨率，豐富多彩的藝文和表演，讓境外人士念念不忘、樂於助人的人情味，尊重個人信仰甚至性向選擇的自由，獲得眾多國家免簽證待遇的護照，到處和美景同在的精緻民宿，選擇豐富的高品質教育機構，四通八達聯繫全球的航線，全球最低之一的租稅負擔，多數人都有足夠儲蓄和社會安全網來規畫個人的退休生活。

這些點點滴滴，都營造了台灣民眾，特別是都會居民一種閑靜、怡然、率性的生活態度，經常被陸方或日韓訪客羨慕的「慢活」模式，甚至讓部分歐美駐台大使流連而長住不歸。

當然，台灣還有不少值得改善之處，例如長年不漲的有限薪水，人口過密但缺乏綠地公園的都會，大街小巷到處亂竄的摩托車，時時刻刻惱人清靜的缺德噪音，放眼皆是的醜陋違章和老舊建築，雜亂無章的招牌看板，嚴重不足的停車設施，每項都是政府施政的嚴厲挑戰。但是比起其他華人區域，台灣的幸福程度還是最高，成為打造幸福寶地、懸為華人示範最有希望之處，這不僅是政府的施政職責，也是台灣存在的重大價值，成為中國大陸實現民族復興的參照。

(中國時報)