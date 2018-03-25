反制假公投

友善列印
中國時報
主筆室

紀政領銜提的「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」全國性公民投票案，預料將會進行下一階段的公民連署。對這種帶有政治意圖的假公投案，台灣各界，特別是體育界，必須認清它的真面目，採取反制行動，避免未來浪費公帑之外，又讓我們的運動好手無法走出台灣。

提這件公投案的紀政說，大部分台灣鄉親可能不知道，從1960羅馬奧運會開始，到1964東京奧運會、1968墨西哥奧運會，她曾參加過3屆奧運，都是以「台灣」名義參加；但1984年起，只能以「中華台北」名稱參加奧運。

紀政說錯了。大部分鄉親都知道，我們台灣過去曾經高舉青天白日滿地紅的國旗，以中華民國名義參加奧運會及各種國際運動賽事，也曾以中華民國名義參加許多國際組織。

不必講其他國家、國際組織，光是台灣島內，現在就有一批反中華民國人士，不主張我們國家使用中華民國國號，也不喜歡使用中華民國的護照。

況且，台灣的百姓喜歡使用中華民國或台灣的名字，是眾所周知的事實，不必公投。台灣人也都知道，今天不是我們自己不願意用台灣的名義申請參加國際賽事，而是國際運動組織不讓我們用台灣或中華民國的名義。

台灣人也很清楚，我們要不要以台灣名義申請加入國際組織，不必紀政浪費公帑搞這個公投，全在蔡英文政府一句話，說改就可以改。我們建議紀政，直接找蔡英文、賴清德，遞上請願書即可。不必再到處連署這個假公投。

未來中選會即使不願運用《公投法》裡規定的一些行政手段，讓這種假公投無法付諸實施，我們也應拒絕參與連署，不要讓這個假公投繼續行騙。

(中國時報)

社論—打造台灣幸福寶地 成華人典… 中美過招 獨派空歡喜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。