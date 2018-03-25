2018年03月25日 04:10 中國時報 主筆室

紀政領銜提的「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」全國性公民投票案，預料將會進行下一階段的公民連署。對這種帶有政治意圖的假公投案，台灣各界，特別是體育界，必須認清它的真面目，採取反制行動，避免未來浪費公帑之外，又讓我們的運動好手無法走出台灣。

提這件公投案的紀政說，大部分台灣鄉親可能不知道，從1960羅馬奧運會開始，到1964東京奧運會、1968墨西哥奧運會，她曾參加過3屆奧運，都是以「台灣」名義參加；但1984年起，只能以「中華台北」名稱參加奧運。

紀政說錯了。大部分鄉親都知道，我們台灣過去曾經高舉青天白日滿地紅的國旗，以中華民國名義參加奧運會及各種國際運動賽事，也曾以中華民國名義參加許多國際組織。

不必講其他國家、國際組織，光是台灣島內，現在就有一批反中華民國人士，不主張我們國家使用中華民國國號，也不喜歡使用中華民國的護照。

況且，台灣的百姓喜歡使用中華民國或台灣的名字，是眾所周知的事實，不必公投。台灣人也都知道，今天不是我們自己不願意用台灣的名義申請參加國際賽事，而是國際運動組織不讓我們用台灣或中華民國的名義。

台灣人也很清楚，我們要不要以台灣名義申請加入國際組織，不必紀政浪費公帑搞這個公投，全在蔡英文政府一句話，說改就可以改。我們建議紀政，直接找蔡英文、賴清德，遞上請願書即可。不必再到處連署這個假公投。

未來中選會即使不願運用《公投法》裡規定的一些行政手段，讓這種假公投無法付諸實施，我們也應拒絕參與連署，不要讓這個假公投繼續行騙。

(中國時報)