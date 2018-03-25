中美過招 獨派空歡喜

2018年03月25日 04:10 中國時報 胡勇

繼簽署《台灣旅行法》解禁美台高層來往後，川普最近又對大陸祭出「301條款」，迫使北京正面應戰。中美爆發衝突，台灣如何自處，成為矚目的話題。目前來看，蔡政府和獨派對《台旅法》生效的興奮溢於言表。對於硝煙初起的中美貿易戰，當局雖然沒有幸災樂禍，一些「逢中必反」的獨派卻因大陸被「制裁」而心中竊喜。不過，想從中美衝突中漁利，恐怕高興得太早。

《台旅法》看似美國對台友善，充其量手頭多了一張「台灣牌」，本質上還是把台灣當作制衡大陸的棋子。更何況，包括蔡英文在內的台灣高層能否與美方要員實現互訪，完全操之於川普政府。美國國務院發言人在回覆媒體詢問時也表示，美國仍信守基於美中三個公報的一中原則。換言之，彈性十足的《台旅法》同時也是華府與北京博弈的最新籌碼，端看後者如何出價。

北京如何討價還價暫且不說，至少對台灣而言是沒有免費午餐的。眾所周知，美國不支持台獨，更不會為台獨賣命。川普之所以敢在最敏感的台灣問題上開罪大陸，肯定不會做虧本買賣。蔡政府或許一時贏得了面子，卻把台灣的最重要的戰略安全抵押給了美國，還要付出開放美豬、擴大軍購等物質代價。更重要的是，一旦中美因台灣問題矛盾激化，最大的受害者還是台灣。

再看中美貿易戰，在經濟相互依賴日益緊密的今天，與大陸和美國都保持密切貿易往來的台灣是不可能獨善其身的。據分析，一旦中美貿易戰爆發，台灣可能有1/3的出口商品將遭重創，其中以在大陸投資的台商，以及經由大陸轉銷產品至美國的台商受影響最深，預估產出減額或達GDP的0.8%至1.8%。就產業部門而言，台灣引以為傲的電子業將成為重災區，因為大陸輸美的電子產品很大部分是由在陸台商製造，或由台灣廠商供應零組件透過大陸加工後轉出口，產業規模高達千億美元以上。因此，如果有獨派因大陸出口受阻而竊喜，只能說是損人不利己。

大陸雖然已經採取了貿易反制措施，也號稱不害怕貿易戰，但內心並不希望與美國打貿易戰，更不追求貿易戰的升級。相信只要美國鬆口同意協商，中方很有可能妥協。在《台旅法》問題上，北京儘管還沒有大動作反制，但已經蓄勢待發。解放軍海軍近期將在南海舉行實戰化演練就是對美國發出的重要信號。剛剛連任的習近平在全國人大閉幕會上強勢宣示，「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去」。易言之，貿易問題可以討價還價，可以妥協讓步，而台灣問題必須堅守原則和底線，兩者在中美關係中完全不是一個等級的。

因此，後續的發展要麼是中美在台灣問題上硬碰硬，台灣淪為炮灰；要麼大陸跟川普做個交易，通過貿易上的讓步換取川普在《台旅法》等涉台問題上不要逾越大陸的紅線。總之，無論結局如何，獨派都是空歡喜一場。

(中國時報)