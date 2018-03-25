2018年03月25日 04:10 中國時報 張亞中

在國民黨高雄市黨部主委韓國瑜於台北市長初選登記時的一場「驚天」演出後，國民黨在高雄的選情已經急凍。原因很簡單，韓國瑜不僅犯了政治判斷的嚴重錯誤，更凸顯了國民黨已經毫無紀律、負責及承擔的品格。韓國瑜這個舉動，不僅傷了自己，也傷了吳敦義主席，傷了高雄藍營支持者的心，更傷了國民黨的形象。

高雄市選舉重不重要？當然重要！民進黨執政十多年來，視高雄為政權的根據地，權力的核心堡壘，但是高雄建設屈指可數、人才流失。城市有虛浮美幻的燈光，卻沒有實實在在的企業機會，人心早已思變，無奈國民黨中央總是沒有認真經營高雄、培養人才。今年是一個機會，民進黨中央執政不佳，高雄地方派系內尬，國民黨若能團結一致，未嘗沒有機會攻破民進黨的堡壘。問題是誰來領軍？

暫不論吳敦義有沒有意願，在這個時刻，吳敦義其實才是最上上之策的人選。過去他執政高雄期間政績卓著，被迫離開高雄是謝長廷團隊的假錄音帶所致，而不是政績的失敗。

從現在來看，韓國瑜是吳敦義找來的主委，有著光復高雄的重任。如今對於韓國瑜的表現，吳敦義當然有責任，現在再去找其他人來選都很難了。更何況，放眼國民黨內，沒有一個人比吳敦義更有能量。如果吳主席親征高雄，不僅對高雄選舉調動人力物力資源有利，可展現國民黨的決心，更可以拉抬國民黨議員在高雄的氣勢，其擴散效應將是遍及全台的。

從個人的未來來看，若吳敦義有此承擔光復高雄的決心，將掃除他一往精算的形象，無論勝負，均將得到國民黨員的喝采，對於其樹立在黨內的地位當然加分，有利於未來總統的提名參選。

如果吳敦義有其他考量，那麼另一個中策的選擇，也就是從戰術面思考高雄的選戰。國民黨如果能夠派出足以與民進黨做貼身肉搏戰的候選人，將選舉的重點轉移至民進黨候選人的不適任，而非黨的比較，那麼國民黨還有機會一搏。

從這個戰術面思考，放眼國民黨內，具機動性、爆發力又適合高雄選情的可能就屬邱毅了。邱毅以打貪揭弊著名，陳水扁的貪腐入監、陳其邁父親陳哲男違法被揭發而蹲苦牢，邱毅都首當其功。如果邱毅成為國民黨的參選人，陳其邁不僅會陷入個人與家族形象的保衛戰，近年來整個民進黨的惡形惡狀，恐都難逃其法眼。透過邱毅威猛的批判，民進黨必然疲於招架，不論是否能贏得選舉，一定會讓民進黨元氣大傷。

如何思考國民黨在高雄的選舉？吳敦義是戰略面的上上之選，邱毅是戰術面的中策之選，韓國瑜則是已決定卸甲棄兵的下下之策。國民黨中央如何選擇，考驗著吳敦義主席的智慧了。（作者為台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)