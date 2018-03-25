台大堅持自主

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中國時報

日前台大召開臨時校務會議，討論準校長管中閔聘任案。開會之前，卡管、挺管兩派人馬即已經進行「隔空交火」，把台大的氣氛搞得十分詭異。

開會前兩天，校務會議代表都收到了「北美洲台灣人教授協會」寄發的中、英文資料，批判台大學術倫理委員會「不講邏輯、顛倒是非、指鹿為馬、只為一人的權位服務」，所以他們要「代替台大」執行審查云云。

有些台大教授實在是看不下去，拿他們的「審查意見」遍問國內外學術界友人，結果是：沒有一個人認同「美台教」的論點。

獨派大老吳澧培和綠營名嘴委託律師到台北地檢處告發管中閔未主動揭露獨董資格，「涉犯公務人員登載不實罪」；郭大維、陳維昭等人「護航掩飾非法」，「涉犯圖利罪」。北檢也立即分「他」字案調查偵辦。藍營名嘴羅智強企圖「以其人之道還治其人之身」，也到地檢處告發蔡英文在歷次選舉中，都未揭露擔任「宇昌生技公司董事長」，「涉犯公務員登載不實罪」。

在台大召開臨時校務會議前一天，管中閔在沉默兩個多月之後，首度公開發表聲明，要求教育部「3月前決定是否核定人事案」，當天即傳出：教育部曾要求台大發函給廈門大學，鉅細靡遺地清查管中閔兼職案，其內容甚至包括「某金控與廈門大學合作，是否管促成？」

24日台大臨時校務會議的結果是「卡管五案全部遭到擱置」。有媒體報導，這是「藍綠政治對決」的結果，其實不然。綠的一方是台獨基本教義派動員所有蔡政府的勢力，不計代價圍堵管爺；挺管的一方卻不是鐵板一塊，組成「台灣大學自主聯盟」的大多數教授，平常都不過問政治。

校務會議前一天，在台大傅鐘前架設「肥皂箱論壇」，上台發言的師生和「反管」的「學生會代表」不同，不是以「搞學運」為常業。在我看來，校務會議的結果是台大師生對蔡政府違法濫權的反彈。蔡英文真的毫無所覺嗎？（作者為台大心理系教授）

(中國時報)

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