老少通吃 人間條件驚豔台南

2018年03月25日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

人間條件野台版，精彩依舊，感動更多！繼高雄、台中的戶外演出後，綠光劇團昨（24）日晚間在台南新營體育場演出《人間條件1》，體育場內擠進1萬多名觀眾，製作人李永豐感動表示，「今晚的演出，是以跟老朋友講話的方式，希望帶給鄉親溫暖、慰藉，給生命一股力氣，去面對未來以及艱苦的人生。」

吳念真表示，「《人間條件1》被說是『國民戲劇』，意思就是戲很通俗，但通俗也是一種功力，能讓各地的鄉親聚集在一起。有年輕人也有阿公阿嬤，在體育場的同一個夜空下，忘記藍綠，一起沉浸在一個可以理解的故事裡。」

國民戲劇 經典重現

為了重現台灣野台戲精神，綠光劇團的戶外公演都開放觀眾免費入場，至今已在高雄衛武營都會公園、台中圓滿戶外劇場演出，將原本在國家戲劇院演出的規格搬到戶外，每場都超過2萬人以上觀賞。

由於台南新營體育場靠近嘉義，也讓不少雲林、嘉義的觀眾能趕去看戲。最遠的觀眾來自花蓮玉里，清晨6點就從玉里出發，驅車到新營。體育場一樓5200個座位區讓觀眾免費索票，一剛開放名額就在幾個小時內全部搶完。綠光劇團更特地架設四面大螢幕，讓二樓自由入場的看台區也能好好看戲。

5月繼續戶外巡演

而《人間條件1》獨有的「里長伯強吻」橋段，繼高雄市長陳菊、台中市長林佳龍都被李永豐在臉上熱情強吻後，昨晚則輪到台南市副市長張政源。張政源也表示，明年若有機會，希望能再邀請綠光劇團演出《人間條件2》。

除了野台戲，中場也由「九天民俗技藝團 」、「民雄廣澤會館神將團」和第21屆金曲獎得最佳台語專輯獎得主嚴詠能與「打狗亂歌團」與「電音瘋神榜」演出。

綠光劇團去年起推動「野台戲劇工程」，第一檔戲《人間條件1》至今完成3場戶外演出，5月也將在桃園、台北和屏東繼續戶外巡演。

(中國時報)