台詐團赴馬設點 專詐泰國人

台灣、馬來西亞、泰國警方合作，首度破獲一個由台嫌出資管理；在吉隆坡詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙機房，當場逮捕朱育德等5名台嫌和11名泰嫌。（林郁平翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣、馬來西亞、泰國警方合作，首度破獲一個由台嫌出資管理；泰籍嫌犯擔任話務人員、在吉隆坡詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙機房，當場逮捕朱育德等5名台嫌和11名泰嫌，初估從今年1月至2月20日，至少10餘人受害，損失約台幣500萬元。馬國警方日前將5名台嫌遣送回台，檢警刻擴大追查幕後主嫌及其他共犯中。

警方表示，電信詐騙集團有容易複製的特性，近期發現東南亞已成為歹徒最新的詐騙對象。泰國警方接獲遭詐民眾報案，向上溯源發現機房位在馬來西亞，遂與馬國、台灣警方合作偵辦。

警方調查，朱嫌等人去年底陸續飛抵馬國會合，其中，26歲男子蔡旻鴻前年曾在國內詐騙機房工作遭逮，被判刑1年後，即潛逃遭通緝。另名新移民之子王寓鉦，因母親是泰國人、會講泰語，負責到泰國招攬泰嫌赴馬國擔任話務人員。

今年初，嫌犯在吉隆坡租下一棟別墅架設機房，由泰嫌假冒泰國郵政總局名義，向泰國被害人謊稱其姓名遭盜用，寄送含有洗錢事證的不法包裹，因此帳戶將被凍結查扣，後續再假冒金融管理局或高階警官，要求被害人將款項轉到指定帳戶，再由車手到泰國各地的ATM提領贓款。

警方上月20日前往機房攻堅，落網的泰嫌坦承從事詐騙，指5名台嫌負責管理，並教導詐騙話術，並抱怨原本說好可抽詐騙金額的3％作為酬勞，但錢都沒拿到就遭逮。5名台嫌則否認犯案，辯稱是受人招待前往旅遊。

為協助馬國警方偵辦，刑事局國際科還派員到吉隆坡，首次利用跨國視訊的方式，由在台灣的翻譯幫忙詢問泰嫌案情，搜集台嫌涉案事證。

警方與馬國移民局協調後，本月21日將5名台嫌押解回台，抵達桃園機場後，立即拘提5人，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

近3年光歐洲地區就有逾700名台籍詐欺犯落網，儘管歐盟表示不會影響我國免簽證待遇，刑事局強調，仍會持續與各國警方合作打詐，今年9月將邀各國代表來台研商打擊詐欺犯罪，未來可望更在歐洲、澳洲等地派駐警察聯絡官，強化跨境合作打詐與查緝能量。

(中國時報)

老少通吃 人間條件驚豔台南 弟砍死胞姊 母見女兒斷頭崩潰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。