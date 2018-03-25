台詐團赴馬設點 專詐泰國人

2018年03月25日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

台灣、馬來西亞、泰國警方合作，首度破獲一個由台嫌出資管理；泰籍嫌犯擔任話務人員、在吉隆坡詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙機房，當場逮捕朱育德等5名台嫌和11名泰嫌，初估從今年1月至2月20日，至少10餘人受害，損失約台幣500萬元。馬國警方日前將5名台嫌遣送回台，檢警刻擴大追查幕後主嫌及其他共犯中。

警方表示，電信詐騙集團有容易複製的特性，近期發現東南亞已成為歹徒最新的詐騙對象。泰國警方接獲遭詐民眾報案，向上溯源發現機房位在馬來西亞，遂與馬國、台灣警方合作偵辦。

警方調查，朱嫌等人去年底陸續飛抵馬國會合，其中，26歲男子蔡旻鴻前年曾在國內詐騙機房工作遭逮，被判刑1年後，即潛逃遭通緝。另名新移民之子王寓鉦，因母親是泰國人、會講泰語，負責到泰國招攬泰嫌赴馬國擔任話務人員。

今年初，嫌犯在吉隆坡租下一棟別墅架設機房，由泰嫌假冒泰國郵政總局名義，向泰國被害人謊稱其姓名遭盜用，寄送含有洗錢事證的不法包裹，因此帳戶將被凍結查扣，後續再假冒金融管理局或高階警官，要求被害人將款項轉到指定帳戶，再由車手到泰國各地的ATM提領贓款。

警方上月20日前往機房攻堅，落網的泰嫌坦承從事詐騙，指5名台嫌負責管理，並教導詐騙話術，並抱怨原本說好可抽詐騙金額的3％作為酬勞，但錢都沒拿到就遭逮。5名台嫌則否認犯案，辯稱是受人招待前往旅遊。

為協助馬國警方偵辦，刑事局國際科還派員到吉隆坡，首次利用跨國視訊的方式，由在台灣的翻譯幫忙詢問泰嫌案情，搜集台嫌涉案事證。

警方與馬國移民局協調後，本月21日將5名台嫌押解回台，抵達桃園機場後，立即拘提5人，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

近3年光歐洲地區就有逾700名台籍詐欺犯落網，儘管歐盟表示不會影響我國免簽證待遇，刑事局強調，仍會持續與各國警方合作打詐，今年9月將邀各國代表來台研商打擊詐欺犯罪，未來可望更在歐洲、澳洲等地派駐警察聯絡官，強化跨境合作打詐與查緝能量。

(中國時報)