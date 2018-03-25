弟砍死胞姊 母見女兒斷頭崩潰

2018年03月25日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣民雄鄉福權村24日發生一起弟弟持刀殺死胞姊，並將頭砍下來的悲劇。無業、領有身心障礙手冊的賴姓男子昨下午疑因精神不穩，持水果刀刺殺姊姊，賴母見狀衝出家門外求救。警方獲報趕到現場時，驚見賴女陳屍浴室，頭部被砍下來置於水桶中，賴男則呆立浴室外，口中念念有詞，狀極駭人。

賴男被帶回警局訊問時，供稱其胞姊是鬼魂，因而持刀殺死她，全案依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，死者是45歲賴姓女子，昨天下午2時30分左右，40歲的賴男突然見胞姊在浴室，持水果刀刺向胞姊右胸口，賴母見兒子行凶，嚇得衝出家門請親戚協助報案。警方獲報趕到現場，發現賴男站在浴室門口，員警趨前將賴男上銬，賴女則倒臥浴室，地面滿是鮮血，員警原擬探看賴女是否還有氣息，竟見她身首異處，頭部被置於水桶裡。

警方調查，賴男因身心障礙長期在家，目前無業且精神狀況不穩定。賴母向警方表示，兒子與女兒並無異狀，兩人近日也無爭吵，兒子昨下午突然對女兒大喊「妳是鬼，我要殺死妳」，接著持水果刀刺殺女兒，她嚇得跑出門求救。

賴男被帶回警局訊問，面無表情，口中念念有詞，對於為何要殺死胞姊，他稱胞姊早就死了，「在家裡的那個人是鬼，要把鬼殺死」，對於作案過程無法具體回答。賴母見兒子殺死女兒，還把頭砍下來，幾近崩潰，悲痛地指認兒子就是殺人凶手。

警方研判，賴女應是右胸口遭刺後，倒臥浴室，賴男慢慢將胞姊頭砍下來，再置於水桶上，偏遠小村傳出如此駭人聽聞的殺人剁頭案，村民議論紛紛。

(中國時報)