霹靂音樂 瑞氣千條14載

2018年03月25日 01:56 中國時報 李承陽 報導

霹靂專輯實體店面、網路店家都可購買。

八歧邪神為專輯的主要角色之一。

無論是偶像劇、電影或動畫，主題曲、配樂往往是引人入勝的重要元素，在現今霹靂布袋戲中，配樂不僅是豐富戲劇內涵的重要元素，更與劇情延續、角色發展相輔相成，這些由布袋戲劇情人物所衍生出來的音樂，轉化為原聲帶等周邊商品，為布袋戲注入了新生命。

如今霹靂音樂可透過各大數位音樂平台KKBOX、myMusic、friDay音樂、Apple Music、SPOTIFY等線上聆聽，還可到錢櫃與好樂迪等KTV高歌一曲，布袋戲音樂早已是流行音樂。

東西結合完全原創

霹靂布袋戲音樂最大特色即是完全原創，從劇本出發，開創各知名創作者的合作模式，以風采輪為音樂總監，網羅孫敬凡、黃建秦、賈愛國、張衛帆、丁天牧等知名音樂人，為霹靂的角色、場景量身打造樂曲，不僅用配樂描繪出偶像全貌，也讓布袋戲音樂跨界結合東西方音樂元素，創造特有的音樂風格。

霹靂音樂延伸製作的「霹靂英雄精選原聲帶系列」，隨著劇集故事發行，自2004年至今已邁入第14個年頭，發行了近2000首以上的音樂作品，累積共發行了68張劇集原聲帶，此外還會特別發行主題原聲帶，如魔吞不動城專輯《魔吞傳奇》、霹靂時代金曲合輯《英雄賦》等。

霹靂專輯在實體的霹靂精品專賣店、唱片行、全家便利商店famiport、線上霹靂網、博客來都可購買，在專輯市場激烈競爭中，霹靂音樂仍具有一方影響力。

第68張精選原聲帶收錄今年最新的霹靂音樂，以兩大當紅角色帝龍胤和眾天邪王為主，收錄帝龍御命奉天行（帝龍胤氣勢曲）、鬼獄皇少（帝龍胤角色曲）、神愆唯曌（眾天邪王角色曲）、永恆之殤（眾天邪王情境曲）等24首破邪傳劇集中的當紅歌曲，完全呈現「戰禍邪神」4個字代表，分別是戰星帝龍胤、禍星眾天邪王、邪神八歧邪神3大主要角色的專輯。

(中國時報)