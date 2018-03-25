烈火燒盡阿寒宮

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中國時報

正邪之戰，一頁書一會九變妖媸。九變妖媸一收輕慢媚態，雙掌納元！梵天雙掌合十，四蓮之力，沛然而出，正是誅邪聖招！妖氣撼天闕，聖芒照無極，正邪至招衝突，八荒同震！卻見九變妖媸，妖形護體，雖受震退，竟分毫無傷，反觀梵天承受反震之勁，頓受內創！

精靈天下殺機再現，黑夜鳴殺前來執行任務，目標竟是皇暘耿日。面對逼命殺刀，皇暘耿日奇能再現。黑暗之影，如同鬼魅籠罩，出招凶狠。為求生路，皇暘耿日施展奇能絕學，但是黑夜鳴殺竟絲毫無傷，殺刀逼命！黑夜鳴殺，為何前來精靈天下？

遭受八歧咒術，洛平秋退無可退，俠儒無蹤決定與愛徒生死一決，生者將繼承天縱奇俠，為正義捨命。雨穿林中，師徒相對，無以回報的恩情、無可解消的仇恨，盡付手上鋒光。瞬步起劍，乍然駭風驚雲，欲告盡得師傳！勝負一劍，生死判定。

遵照女帝指示，帝龍胤駕馭獄龍來到淒風嶺上，八歧邪神至今動向未明，使得帝龍胤心躁。此時令人驚訝的一幕發生了！阿寒宮外火族悲劇，談無慾與炎無心救醒熾烽君，熾烽君說凶手乃百煉天尊，要炎無心以聖杯交換殘留的百姓與護脈火獸。究竟火獸為何物？談無慾又要做何選擇？欲知精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，霹靂天命之戰禍邪神第二部第25章：最終一決，第26章：意外之局。

(中國時報)

霹靂音樂 瑞氣千條14載 鼓鼓「噴不出來」創作陷瓶頸

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