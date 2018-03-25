鼓鼓「噴不出來」創作陷瓶頸

2018年03月25日 01:56 中國時報 徐桐炘 報導

鼓鼓24日出席電影《比得兔》中文配音記者會，不但親切點粉絲上台一起喝紅蘿蔔珍珠奶茶、獻唱片尾彩蛋主題曲，還走進歌迷群中演唱〈為愛而愛〉。談起新創作進度，他表示去年跟著師兄五月天跑巡演，感受歌詞深度的重要性，因此對創作更加謹慎，坦言壓力不小，尤其每天看到不少新歌在網路湧現，只好吐槽自己「噴不出來」！

近來鼓鼓健康亮紅燈，除腸胃炎久未痊癒，更因深陷創作煩惱，導致壓力大而失眠，偶爾得吃「輔助用品」入睡，但他也強調是在健康範圍內服用褪黑激素。最近他收到金曲獎頒獎典禮紅毯主持人邀請，昨卻表示已經婉拒，他收起玩笑態度說：「主持是很專業的工作，還是交給專業的人去做。」他擔心若接此重擔會長期失眠，更害怕在現場犯錯，「念錯一個字會覺得對不起社會大眾。」

配音1句卡1小時

雖不是首次配音，但獻聲「比得兔」對鼓鼓仍是挑戰，曾一句台詞就卡1、2小時，他笑言經常送上高價咖啡到工作室，「讓大家心情好一點。」片中許多奔跑過後氣喘吁吁的台詞，他只能在錄音室裡做伏地挺身模擬喘氣聲，「現在看到動畫電影都會特別佩服配音人員。」他昨不忘向歌迷催票，也提醒該片適合一家大小觀賞，已在家族群組邀請所有親友看片。電影將於4月4日上映。

(中國時報)