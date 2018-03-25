Ella握10代言賺億元

Ella稱現在每天都會和老公晚安吻，保持夫妻感情新鮮度。（盧禕祺攝）

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中國時報
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陳嘉樺（Ella）24日出席牙膏代言，日前兼任經紀人的老公賴斯翔分享她密密麻麻的行程，讓外界得以窺見她忙碌的生活，她坦言夫妻倆公私都在一起，自然會發生摩擦，但覺得由最了解自己的老公幫她打理工作，才能接到最適合她的工作，且兩人作息才能一致，她感性說：「很謝謝他，他辛苦了，我情緒都對他發洩。」

她透露至今每晚睡覺前和老公都會親吻道晚安，激情時還會「喇舌一番」，她笑說這樣才有一天畫下句點的感覺，「因為也不知道是太陽先升起，還是你就起不來了，至少睡著前記住的最後一刻是這個。」問到有什麼方法可讓老公一秒上火有興致，她自豪說：「I always turn him up！」

Hebe常造訪勁寶

她今年已接下至少10項代言，從雞精到奶粉、洗面乳、牙膏等都有，收入破億元，原定的電影拍攝雖延期，仍有真人秀、綜藝節目等工作。

先前Hebe被說是黃金剩女，Ella激動澄清：「不准你們這樣說她，就算是黃金剩女，也是神聖的聖，她開心就好了。」她爆料Hebe最近最常見的異性就是兒子「勁寶」，笑說因為兒子，就算自己不在家，來訪的客人還是很多，她會遠端遙控請客人吃飯，像先前Hebe來拜訪，她就請管家幫她準備晚餐。

(中國時報)

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