2018年03月25日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

謝坤達昨出席籃球手遊活動，跳躍騰空展露投籃身手。

謝坤達日前剛過36歲，他24日出席籃球手遊活動，表示老婆送給她生日大驚喜，懷孕？他說不是，是她揪他的幾個好友修杰楷、歐漢聲（歐弟）等聯合起來探他的班，老婆以前不太會製造驚喜，所以突然出現讓他嚇了一跳，「她是魔羯座，比較務實」。

他說下半年將辦婚禮，最近已開始訂飯店，確定後會再跟大家分享喜悅，婚禮走什麼風格？他笑稱「可能滿一般的」，得再和老婆討論。他現在走到哪都被問何時生小孩，他求饒：「可不可以不要這樣，我才剛結婚，不要馬上就生小孩，2人世界再過久一點。」

幫忙照顧歐弟女兒

柯佳嬿小她3歲，和他都喜歡小孩，但現階段打算先玩別人的就好，他早已認歐弟的女兒JOJO當乾女兒，平常也很常幫忙照顧，「因為比較常見面，她不會哭鬧，也比較聽我的話。」至於咘咘和Bo妞，因為她們都愛黏爸爸修杰楷，所以交流的機會比較少。

他昨說這陣子有空就玩手遊，不敢沉迷太久，但有時候會和幾個好友連線對打電動，最近和歐弟就打到凌晨3、4點，老婆看到他打電動會稍微說一下，通常他都懂得克制，「我不敢造次，其實婚前也不太敢，我知道玩3、4個小時就會默默關掉，怕冷落她。」

(中國時報)