王道入戲著墨親情

王道飾演故宮處長，是一位標準職人。

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中國時報
專訪
王道很高興能在微電影中傳達親情正能量。

資深演員王道是著名的武打影星，因腳筋受傷停拍動作片，此後打仔變老爸，在單元劇《愛的進行式》演了7年的好爸爸，又在電視劇「花系列」變身出軌父親，爾後到大陸拍《絕代雙驕》演經典惡父江別鶴，這次在故宮微電影《故事的宮殿：記憶在手心》中，首次扮演失智父。

對王道而言，演失智父並不難，他想傳達的個人理念，是現今社會老人愈來愈多，電視太多負面新聞，希望能拍一部父女情傳達正能量。他笑說加上這部，應該演超過了20回人父。

經歷父喪看開生死

王道今年68歲，演活很多親子間的故事，現實中他與已逝的演員父親王玨也有感人故事。王道分享父子最珍貴的回憶：「那時他肺炎略有好轉，醫生建議多待1、2周觀察，但他堅持要回家。」後來全家一起吃飯，王玨說：「這情景夫復何求？」幾天後父親就過世了，王道感性說：「那時候他就應該知道自己日子不多了。」

王道很開心能參與微電影演出，「現在老人越來越多，電視也太多負面新聞，拍一個講父女感情的作品給大家看。」經歷父喪，他對生老病死看得很開，曾對女兒說：「人必需老，本就是一個人來一個人走。」

聊到長照議題，王道有自己的看法，「我們自己要做好準備，我父母並不是疾病過世，希望自己也是如此。」他認為生老病死都是個人的功課，像是要不要拔管，都該是長輩的決定，「要認知最後選擇怎麼走。」故宮微電影《故事的宮殿：記憶在手心》已於故宮官方臉書、YouTube上映。

(中國時報)

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