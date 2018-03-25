受封性感男神 齊藤工：好厲害

齊藤工貼心細膩而風趣，吸引許多死忠粉絲。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導溫博鈞
《多桑不在家》由高橋一生（右）、Lily Franky演出。

首度執導長片《多桑不在家》的齊藤工24日與台媒見面，話題圍繞在「性感」兩字。齊藤工曾與上戶彩合演描寫情慾的《晝顏》，從此被貼上性感標籤，也讓他得到不少工作，謙稱在那之前「自己只是個小演員」。他透露，每看到台媒用「性感男神」稱呼他，都讓他覺得「好厲害」，對此封號並不排斥，更希望觀眾也能藉電影看到他熱愛創作的一面。

《多桑不在家》原案來自齊藤工執導短片《Balancer》編劇橋本幸治的真實人生體驗，同行來台的橋本幸治表示，他和齊藤工一致認為高橋一生無論氣質或演技都是最佳人選，首映會上主持人開玩笑說：「那何不讓橋本先生自己演？」橋本幸治妙答：「我的臉是高橋一生的兩倍大啊！」橋本幸治也認為齊藤工親自演出的哥哥，和他心目中形象完全契合；齊藤工則說，劇中的喪禮本想以喜劇方式呈現，但因篇幅等考量而作罷。

虧粉絲另有偶像

前晚首映會上一名粉絲欲合照，齊藤工欣然接受，但他帶著複雜表情說：「我比較在意的是…她手機待機畫面是其他偶像…。」全場大笑，但他也說：「我會以成為她的待機畫面繼續努力。」昨離台前，該粉絲竟特地赴機場給齊藤工看已換成他的待機畫面，他看了莞爾一笑。

(中國時報)

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