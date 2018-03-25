黃小柔施巧虎魔法馭兒

2018年03月25日 01:57 中國時報 專訪林彥君

黃小柔和小橘子參觀「巧虎的家」找巧虎一家人。（陳俊吉攝）

黃小柔和小橘子到「巧連智車站」找巧虎車長。（陳俊吉攝）

黃小柔日前和3歲大兒子小橘子參訪「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展，她透露小孩很喜歡巧虎，每天都要看巧虎的卡通，巧虎就像小橘子的好朋友，巧虎都會教刷牙、上廁所，過馬路不要亂跑等注意事項，她說：「當媽媽講的話他不聽的時候，拿出手機播巧虎卡通就會馬上變乖。」黃小柔透露，小橘子知道要看巧虎展，前晚還因為很期待睡不著覺，兒子跟她說：「媽媽我想要看巧虎，想跟他握手，還要一起拍照。」

看展當天，小橘子很早起來準備要穿的衣服，黃小柔說，兒子很有想法，跟她一樣喜歡黑色系的服裝搭配。母子倆一起到「巧連智車站」和巧虎車長合照，參訪「巧虎的家」，小橘子在巧虎的妹妹小花背後玩躲貓貓，在「卡歐先生的奇妙屋」開心地敲「讚美之鎚」，小橘子也喜歡在「巧巧幼兒園」用蠟筆畫生日蛋糕，把蛋糕塗成橘子口味。

黃小柔認為，兒子比同年齡的小孩成熟，「大家都以為他4、5歲」，她稱讚兒子很貼心，「回到家會幫我拿拖鞋，還會衝過來給我大擁抱，大聲說很想我、『媽媽你工作很辛苦』。」平常還會催促爸爸早點上床睡覺。黃小柔透露，兒子一直想跟她出門工作，「他想看我的工作環境，想知道媽媽有多辛苦。」

撒嬌父母「我都愛」

黃小柔和兒子母子情深，她形容，兒子會很狗腿跟她說「我最愛媽媽了」，然後看到爸爸會說「我最愛爸爸了」，問他到底愛誰，他會回：「我兩個都愛。」看展當天她因擔心出去玩不方便找廁所，幫兒子包尿布，兒子原本很排斥：「我的尿布很高，褲子很低，會露出來。」但她耐心解釋「尿布就是內褲的一種」，舉例有一次去碧潭玩，小橘子一進公共廁所就驚呼：「怎麼這麼臭，我不敢尿。」從此之後都會乖乖配合。

她自豪小橘子聰明懂事，是她的小幫手，「我請他去幫妹妹拿東西，他都會幫忙，當妹妹在哭，也會幫我逗她，妹妹很喜歡跟他一起玩。」她透露妹妹有時候生氣咬小橘子甚至打他，「我以為他會還手，結果他自己哭一哭然後會說『我不哭了，因為妹妹不懂』。」

大人口吻互動溝通

她教育小孩都會用朋友的方式溝通，「小孩有自己的情緒很正常，要學的東西很多，會慢慢引導，讓他了解。」她讓小孩習慣大人的講話方式，而不把他們當成小孩子，「不是嚴苛，而是成熟溝通。」她透露小孩怕爸爸，爸爸一個眼神他就會嚇到。

(中國時報)